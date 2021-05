'Huawei P50 verschijnt op 2 juni'

Huawei heeft het mogelijk druk op 2 juni. We verwachten op die datum al de Huawei Watch 3 en de Huawei MatePad Pro 2 tijdens het launch event, maar het lijkt erop dat de Huawei P50-reeks ook op die dag wordt onthuld.

Het is nog niet officieel bevestigd, maar een afbeelding die gedeeld is door leaker @UniverseIce suggereert dat de release over enkele dagen plaatsvindt. Op de afbeelding is een circulaire camerabult te zien, zoals we eerder in geruchten hebben gezien.

It seems that Huawei P50 is coming soon pic.twitter.com/eALGjElNoSMay 28, 2021 See more

Het is niet duidelijk of deze afbeelding officieel is gedeeld of dat @UniverseIce er op een andere wijze aan is gekomen. Het ziet er echter erg overtuigend uit. De leaker plaatste er de volgende woorden bij: "Het lijkt erop dat de Huawei P50 binnenkort verschijnt".

Het is belangrijk om te weten dat naast de datum niets anders dan 'HarmonyOS' op de teasers te lezen is. Het is te verwachten dat alle apparaten die worden aangekondigd op HarmonyOS draaien, maar het is ook mogelijk dat het event zich vooral focust op de software. In dat geval zouden de apparaten zelf op een later moment uit de doeken gedaan worden.

We zouden in ieder geval op zijn minst een eerst blik moeten kunnen opvangen van de toestellen op 2 juni. Houd TechRadar in de gaten voor het laatste nieuws omtrent de Huawei P50 en al het andere nieuws van Huawei.