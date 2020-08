Huawei Mate 40 lanceringsdatum, prijs, nieuws en geruchten

De Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro worden twee van de beste Huawei-smartphones van dit jaar. In de Mate-reeks introduceert Huawei immers als jaren zijn beste technologie en functies. Sinds vorig jaar zijn er echter heel wat onzekerheden rond het succes van deze smartphones door het handelsverbod vanuit de VS. De kans is heel klein dat we Google-apps zullen zien en ook de wereldwijde beschikbaarheid van de toestellen blijft een onzeker puntje.

Veel concrete info over de Huawei Mate 40 is er momenteel nog niet, maar we hebben al voldoende lekken gezien om een eerste beeld te vormen. De lancering van de Huawei P40 in maart geeft ons alvast een goed beeld van wat we in 2020 kunnen verwachten van een Huawei-smartphone.

We hopen alvast dat de smartphones Android 11 zullen draaien en een beter alternatief hebben op de Google-diensten en Google Play Store.

Update: De Huawei Mate 40-reeks zou als laatste een Kirin-chipset kunnen hebben

In het kort

Wat is het? De opvolger van de Huawei Mate 30

De opvolger van de Huawei Mate 30 Wanneer verschijnt hij? Waarschijnlijk in oktober 2020

Waarschijnlijk in oktober 2020 Wat zal hij kosten? Ongeveer hetzelfde als andere vlaggenschepen

Huawei Mate 40 lanceringsdatum en prijs

De Huawei Mate 30 en Huawei Mate 30 Pro werden aangekondigd op 19 september 2019, terwijl de Huawei Mate 20 in oktober 2018 verscheen. Aangezien er geen geruchten zijn over een releasedatum, kunnen we de lancering niet plaatsen op een bepaalde dag of week, maar de Mate 40 zal waarschijnlijk verschijnen in september of oktober 2020.

Een lek heeft gewezen op oktober voor een wereldwijde onthulling van de telefoons. Daarmee zou het in de buurt van de lancering van de Google Pixel 5 plaatsvinden.

Dat is niet noodzakelijkerwijs wanneer je in staat zal zijn om de toestellen te kopen. In tegenstelling tot bij de Mate 30-reeks, die uiteindelijk alleen via de Huawei Stores verkrijgbaar was, verwachten we dat de Mate 40 wel beter verkrijgbaar zal zijn. We zagen de P40-reeks bijvoorbeeld wel in de meeste webshops opduiken.

Wat de prijs betreft, kunnen we voorlopig alleen kijken naar de Huawei Mate 30, waarbij de standaard telefoon €799 kost, terwijl de Huawei Mate 30 Pro €1.099 kost. We verwachten gelijkaardige prijzen voor de Mate 40 en Mate 40 Pro.

(Image credit: TechRadar)

Huawei Mate 40 nieuws en geruchten

Er is niets bekend over de Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro, en het is geen wonder dat de telefoons pas eind 2020 worden gelanceerd.

We hebben wel een paar dingen gehoord. Allereerst verwachten we dat de smartphones een open-source versie van Android 11 zullen draaien. Aangezien het handelsverbod van de VS nog van kracht is, zullen ze het zonder Google-diensten en Google Play Store moeten stellen. In de plaats daarvan moet je de AppGallery en Huawei Petal Search gebruiken om je apps te vinden.

Huawei heeft zijn eigen besturingssysteem gebouwd, genaamd HarmonyOS, maar heeft gezegd dat er geen plannen zijn in de nabije toekomst om dit als vervanger voor Android te lanceren.

Het gerucht gaat ook dat de Huawei Mate 40 een Kirin 1000 chipset zal gebruiken. Deze chipset is niet aangekondigd, maar volgens Huawei Central zullen deze chipsets de eerste zijn die op een 5nm-procédé worden gemaakt. In de tweede helft van de 2020 zullen ze hun debuut maken in de Mate 40. Tegelijk kunnen dit de laatste Huawei-smartphones zijn met een Kirin-processor, aangezien het handelsverbod met de VS verder is uitgebreid, waardoor Huawei zijn chipsets niet meer kan produceren.

Terwijl dit slechts een gerucht is voor nu, is het zeer geloofwaardig, aangezien Huawei al jaren zijn nieuwe high-end chipsets gebruikt in de Mate-reeks.

We hebben onlangs soortgelijke claims gehoord van Ming-Chi Kuo (een gerespecteerde analist), hoewel hij suggereerde dat de chipset de Kirin 1020 zou worden genoemd.

Kuo stelde ook voor dat de Mate 40-serie een nieuw 'freeform' camera-ontwerp zou kunnen krijgen, een ontwerp dat de vervorming bij groothoekopnamen kan verminderen.

(Image credit: TechRadar)

Wat we willen zien

Qua hardware zijn Huawei-smartphones nog steeds fantastisch, maar de software is en blijft een groot pijnpunt. Dit is wat wij willen zien van de Mate 40-reeks.

1. Volwaardige Android-versie

Onze wishlist voor de Huawei Mate 40 eindigt niet bij een volwaardige Android-versie (compleet met Google Mobile Services), maar begint daar wel mee.

De hardware mag dan van topklasse zijn, maar zonder goede software, ben je daar weinig mee. We hopen dus echt dat Huawei tot een regeling kan komen met de VS die het mogelijk maakt om het gebruik van Google's apps en diensten te hervatten.

2. Zet de volumeknoppen terug

De Mate 30 Pro maakte enkele gedurfde ontwerpkeuzes, waaronder het verwijderen van fysieke volumeknoppen. In plaats daarvan kan je door de swipen langs de zijkant het volume aanpassen. Dit is handig als het display aan staat, maar niet heel nuttig als het display uit staat.

Dit is een echte ergernis, dus voor de Huawei Mate 40 serie willen we ofwel fysieke volumeknoppen of swipe-gebaren die werken als het display uit staat.

3. Dezelfde curves zonder lichtafval

(Image credit: TechRadar)

Dit is een ander probleem dat alleen geldt voor de Huawei Mate 30 Pro, in plaats van de standaard Mate 30. Hij heeft een steil gebogen scherm dat er geweldig uitziet... in ieder geval het grootste deel van de tijd.

Jammer genoeg zorgen de curves ook voor lichtafval op het scherm en we hopen dat dit opgelost wordt bij zijn opvolgers. De curves hadden over het algemeen wel een meerwaarde voor ons, dus we hopen tegelijk dat Huawei ze niet integraal verwijderd.

4. Geen notch meer

Terwijl de Huawei Mate 30 en vooral de Mate 30 Pro er over het algemeen goed uitzien, hebben ze allebei notches, die er steeds meer gedateerd uitzien. Dus voor de Huawei Mate 40 serie willen we dat het bedrijf een all-screen ontwerp levert zonder notch.

5. Een scherper scherm

(Image credit: TechRadar)

Ondanks de geavanceerde specificaties van de Huawei Mate 30 Pro, is er 'slechts' een 1176 x 2400 scherm, terwijl de standaard Mate 30 een vergelijkbare resolutie van 1080 x 2340 heeft.

Hoewel dit geen slechte resoluties zijn, is het geen QHD. Veel concurrenten hebben nu QHD+ displays, dus we zouden graag een resolutie van 1440 x 2560 op de Huawei Mate 40 serie zien.