Huawei Mate 40 mogelijk laatste toestel met HiSilicon Kirin chip

Huawei blijft de gevolgen voelen van het verbod om zaken te doen met bedrijven in de VS en het begint nu een impact te hebben op de componenten. De Huawei Mate 40 zou zomaar eens de laatste smartphone kunnen zijn met een HiSilicon Kirin CPU erin.

XDA Developers bericht dat de voorzitter van de Huawei Consumer Business Group (Richard Yu) op een evenement in China aankondigde dat de Mate 40 het einde van de weg zou zijn voor Huawei's merkprocessoren uit eigen stal.

Het probleem is dat de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) na 15 september niet meer in staat zal zijn om apparatuur en technologie uit de VS te betrekken om chips te maken voor HiSilicon, het bedrijf wat in bezit is van Huawei.

Het is op dit moment nog niet duidelijk waar de processoren voor toekomstige Huawei-apparaten vandaan komen. Het ziet er niet naar uit dat de Exynos-chips van Samsung een optie zijn, maar Huawei heeft de samenwerking met MediaTek en Unisoc wel eerder dit jaar al aangehaald.

De Mate 40 tot dusver

We verwachten dat de Huawei Mate 40 het levenslicht gaat zien ergens in oktober, net als zijn voorgangers. Geïnteresseerden zullen wederom rekening moeten houden met het feit dat er geen Google-diensten beschikbaar zullen zijn vanwege het handelsverbod.

Kun je leven met het gemis van Google-diensten, dan is er genoeg interessants aan boord om de Mate 40 te overwegen. Geruchten wijzen op een gigantisch camerablok aan de achterzijde, en uit het verleden weten we dat de Mate-serie ijzersterk is op dit gebied.

Er is wel de nodige speculatie over een mogelijke vertraging, omdat leverancier TSMC problemen heeft. Volgens RIchard Yu zijn er echter genoeg Kirin chipsets aan boord om de Mate 40 op tijd gereed te hebben voor de lancering.

Yu waarschuwde wel dat het aanbod van Huawei Mate 40-exemplaren mogelijk beperkt is. Een pre-order plaatsen zou voor geïnteresseerden dan ook geen overbodige luxe zijn.