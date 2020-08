Gelekte Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro renders tonen enorm camera-eiland

Het lijkt erop dat het Chinese Huawei vasthoudt aan het cirkelvormige cameraontwerp van de Mate 30 reeks uit 2019. Zonet uitgelekte renders van de komende Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro tonen een gelijkaardige ronde cameraopzet die nog groter is dan op de modellen van vorig jaar.

De renders, afkomstig van @OnLeaks, @Pricebaba en @HandsetExpert, tonen bijna identieke cameramodules achteraan voor beide modellen, waarbij er slechts een onderling verschil is in een enkele camerasensor.

And now your very first look at the #HuaweiMate40Pro! 360* video + gorgeous 5K renders, on behalf of my Friends over @Pricebaba!-> https://t.co/zi0yQLCduv pic.twitter.com/uKVWMYa9ZhAugust 3, 2020