Huawei Mate 40 mogelijk uitgesteld, maar niet door het coronavirus

Slechts een week nadat we hoorden dat de Huawei Mate 40 op schema lag om in oktober van dit jaar uitgebracht te worden, suggereert een nieuw rapport dat het bedrijf zijn volgende vlaggenschip misschien moet uitstellen.

In een gesprek tussen een anonieme bron en Nikkei Asian Review wordt duidelijk dat het bedrijf een aantal van zijn productiepartners gevraagd heeft om het proces van de Huawei Mate 40-productie te vertragen. Dit heeft te maken met de recente sancties die de VS aan het bedrijf heeft opgelegd.

De Amerikaanse overheid heeft verdere beperkingen opgelegd aan bedrijven die willen samenwerken met de Chinese fabrikant De restricties zijn zo streng dat onder meer TSMC, het bedrijf waar Huawei haar chips laat maken, het proces heeft vertraagd en geen nieuwe orders meer aan gaat nemen.

Voorheen werd ervan uitgegaan dat TSMC door zou gaan met de productie van chipsets die al door Huawei waren aangevraagd, maar het lijkt erop dat het bedrijf toekomstige orders zal uitstellen. Dit zal een flinke impact hebben op het ontwikkelen van de Mate 40.

Huawei is nu bezig met het doornemen van alternatieven voor de Mate 40 chipsetproductie, met als gevolg dat de smartphone als geheel later in productie zal gaan dan oorspronkelijk gepland.

Eind 2020 wellicht?

In het bericht meldt de bron verder het volgende: "We zien nu dat het uitstel van de massaproductie van de Mate-serie minstens één tot twee maanden gaat duren." Of dat een grote impact gaat hebben op het releaseschema is nog niet helemaal zeker momenteel.

Het kan zo zijn dat Huawei op de een of andere manier de verloren tijd weet in te halen, waardoor de Mate 40-serie alsnog op de eerder geplande datum kan verschijnen.

Doorgaans worden de Mate-toestellen uitgebracht in oktober of november. Mocht de release verschoven worden naar 2021, dan vermoeden we dat dit ook gevolgen zal hebben voor de lancering van de Huawei P50-serie.

Via GizmoChina