Huawei Petal Search moet oplossing bieden voor gebrek aan Google-diensten

Sinds de lancering van de Huawei P40 Series probeert het Chinese bedrijf allerlei handige softwaretrucjes te lanceren om gebruikers een "normale" ervaring te geven op hun nieuwe toestellen. De Huawei AppGallery heeft nu eenmaal nog niet alle apps die de Google Play Store aanbiedt en daarom is de stap naar een nieuwe Huawei-smartphone veel groter voor de gemiddelde gebruiker.

Het nieuwste stukje software om Huawei-gebruikers makkelijk toegang te geven tot hun oude vertrouwde apps, is een app genaamd Huawei Petal Search - Find Apps. Die app gaat op zoek naar de apps die jij ingeeft, zowel in de AppGallery als daarbuiten.

Hoe werkt Huawei Petal Search?

Als je een nieuwe Huawei-smartphone (zonder Google-diensten) koopt, dan zal Huawei Petal Search standaard geïnstalleerd zijn. In de praktijk zie je dan op je homescherm een zoekbalkje met daarin de tekst Find Apps. Ook mensen die al in het bezit zijn van een nieuwe smartphone zoals de Huawei P40 Pro hebben toegang tot deze zoekwidget. Je moet dan alleen in de AppGallery zoeken naar "Huawei Petal Search Find Apps" en de bijbehorende app installeren. Daarna kan je de zoekwidget toevoegen aan je homescherm.

De zoekbalk werkt ongeveer zoals die in de Google Play Store. Geef de naam van een app (of een categorie in) en de widget opent een menu met daarin de beste zoekresultaten. Je zal zien dat dit een mix is tussen officiële websites met een downloadknop, APK-websites en de Huawei AppGallery. Op die manier zou je makkelijk de app moeten vinden die je nodig hebt. Afhankelijk van het zoekresultaat staat er ook een Install-knop naast waarmee de app meteen wordt gedownload vanuit het Petal Search-menu.

Naast apps kan je deze widget ook gebruiken voor algemene zoekopdrachten die je op Google zou uitvoeren. Petal Search maakt namelijk gebruik van zoekmachines Qwant en Yandex waardoor het net zoals Google het volledige internet kan doorzoeken.