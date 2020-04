Huawei P40 beschikt over Amerikaanse componenten

De recent onthulde Huawei P40 is aangedreven door enkele componenten die gemaakt zijn door Amerikaanse bedrijven. Opvallend, aangezien de regering van de VS al bijna één jaar een handelsverbod met de Chinese fabrikant heeft ingevoerd.

De reden voor deze stap heeft te maken met de nationale veiligheid van de VS en haar burgers.

Huawei ontkent in alle toonaarden dat het ook maar iets fout zou doen. Desondanks zijn de gevolgen groot voor de smartphonemaker, aangezien belangrijke chips en de software afkomstig zijn van Amerikaanse bedrijven.

Huawei P40 teardown

De P40 behoort tot een van de eerste vlaggenschepen die getroffen zijn door de restricties. In een teardown zien we exact wat voor gevolgen het handelsverbod heeft. FT merkt tijdens haar teardown op dat Huawei haar afhankelijkheid van de Amerikaanse markt sterk heeft gereduceerd. Ondanks alles zijn er wel enkele Amerikaanse modules aangetroffen.

Huawei produceert al haar eigen processoren en andere componenten, en voor vervangend materiaal heeft het al aangeklopt bij bedrijven in China, Zuid-Korea, en Taiwan. Niet alles blijkt even makkelijk te vervangen.

Radiofrequentiemodules (RF) vereisen veel tijd en geld om ontwikkeld te kunnen worden. Het is dan ook niet vreemd dat de P40 modules van de Amerikaanse bedrijven Qualcomm, Skyworks en Qorvo bevat.

Bovenstaande bedrijven hebben toestemming van de 'Commerciële Afdeling' om samen te werken met Huawei. FT bevestigt dat Qualcomm hier een licentie voor heeft. Washington bekijkt per individueel bedrijf of het niet-gevoelige goederen mag leveren aan Huawei. Veel bedrijven hebben als argument dat een handelsverbod hun inkomstenstroom zeer negatief zou beïnvloeden.

Het is nog niet duidelijk welke bedrijven allemaal een licentie hebben gekregen. Micron en Microsoft zijn op dit moment de meest bekende begunstigden. Google heeft al bevestigd dat het een aanvraag heeft gedaan om handel te drijven met Huawei. Mocht de VS hiermee akkoord gaan, dan zouden Huawei-smartphones weer uitgerust kunnen worden met Google-diensten als de Play Store.

Wereldwijd is er verder veel te doen rondom de betrokkenheid van Huawei in het uitrollen van 5G-netwerken. Ook in de VS is men niet huiverig om de Chinese fabrikant te laten meewerken hieraan. Washington heeft echter nog weinig tot geen bewijs publiekelijk getoond waaruit blijkt dat Huawei een gevaar is voor de nationale veiligheid.