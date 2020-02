Huawei: anderhalf miljoen actieve gebruikers in Nederland

Het jaar 2019 is op z'n zachtst gezegd een bewogen jaar geweest voor Huawei. De Chinese fabrikant groeide de afgelopen jaren gestaag, maar na het handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven door de overheid van de VS werd die groei enige halt toegeroepen.

Mede door het handelsverbod kunnen gloednieuwe Huawei-telefoons niet meer uitgerust worden met Google-diensten en applicaties. Dat zal zonder meer gezorgd hebben voor mindere verkopen in Nederland, maar op het Tweakers Developers Summit komt de fabrikant toch met overwegend positieve cijfers op de proppen.

De Chinese fabrikant wist te melden dat het wereldwijd 600 miljoen actieve gebruikers heeft. In heel Europa zijn er 68 miljoen Huawei-gebruikers te vinden, waarvan er 1,5 miljoen in Nederland zijn te vinden.

1,5 miljoen is op papier zeker een indrukwekkend aantal, maar vergeleken met grote concurrenten Samsung en Apple is er nog het nodige in te halen; volgens het laatste rapport van Consumer Insights panel kent Huawei een marktaandeel in Nederland van 11 procent, terwijl Samsung en Apple respectievelijk 43 en 32 procent van de Nederlandse markt in beheer hebben.

In het jaar 2019 verkocht Huawei volgens IDC wereldwijd 240 miljoen smartphones, en dat komt neer op een marktaandeel van 17,6 procent voor datzelfde jaar. Daarmee vestigt het zich achter Samsung, dat een aandeel in de markt van 21,6 procent heeft gerealiseerd in 2019. Op de derde positie vinden we Apple terug, dat 13,6 procent marktaandeel wereldwijd heeft bewerkstelligd.

Kansen voor Huawei Mobile Services

Dat Huawei op deze conferentie met deze cijfers op de proppen kwam, dat is natuurlijk niet geheel zonder belang; vanwege het nog altijd aanhoudende handelsverbod is het onmogelijk om nieuwe Huawei-toestellen te leveren met Google-diensten, iets waar veel consumenten niet op zitten te wachten volgens de Chinese fabrikant zelf.

De cijfers moeten aantonen dat er nog altijd veel rek zit in Huawei, en het wil app-ontwikkelaars dan ook tonen dat het gloednieuwe Huawei Mobiles Services (HMS) de moeite waard moet zijn. HMS moet hét alternatief worden voor de Google Play Store. Om überhaupt een beetje te kunnen concurreren met Google moet er natuurlijk wel een breed scala aan (populaire) apps te vinden zijn op de digitale marktplaats.

Het is voor nu nog onduidelijk wanneer we smartphones mogen verwachten met HMS aan boord. Wellicht dat de Huawei P40, die we over enkele weken verwachten, het spits afbijt.