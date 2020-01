Huawei P40 kan minder kosten dan Huawei P30 van vorig jaar

Als je had gedacht dat de prijs van de Huawei P40 lager zou zijn dan die van de Huawei P30 vanwege het handelsverbod dan kan je wel eens gelijk hebben. Het lijkt erop dat Huawei een lagere of vergelijkbare prijs kan hanteren voor zijn nieuwe smartphone.

Dat zegt leaker @RODENT950 op Twitter. Daar zegt hij wat, volgens zijn informatie, de prijzen van de Huawei P40, Huawei P40 Pro en de Huawei P40 Pro Premium zullen zijn.

Volgens het lek kost de Huawei P40 tussen de €470 en €870. Ter vergelijking: de Huawei P30 kostte 749 euro bij de lancering, wat binnen de marges van het lek past.

Vervolgens lijkt het erop dat de Huawei P40 Pro eigenlijk minder zal kosten met prijzen die tussen de €599 en €999 zouden liggen. De Huawei P30 Pro kon je bij de lancering krijgen vanaf €999 (of meer afhankelijk van de hoeveelheid opslag). De kans is dus reëel dat de P40 Pro goedkoper zal zijn.

Bovendien claimt het lek dat een zogenaamde Huawei P40 Pro Premium Edition €1.200 zal kosten. Dit lijkt een volledig nieuwe binnenkomer te zijn in Huawei's reeks, dus we hebben hier geen rechtstreeks refernetiepunt. Hij lijkt alleszins een prijs te hebben die hoog genoeg is om te concurreren met de iPhone 11 Pro Max.

Hoe correct deze informatie is, weten we allesbehalve zeker. We weten ook niet of de bron van RODENT950 accuraat is (hoewel zijn informatie achteraf meestal wel klopt).

The prices of the P40 series will be lower.#HuaweiP40Series pic.twitter.com/EhMcVMJR7pJanuary 27, 2020

Waarom deze prijzen?

De Huawei P40-serie zal zonder Google-apps lanceren dankzij het Android-verbod (inclusief de Play Store, waar je in principe alles zou downloaden). We hebben gehoord dat Huawei werkt aan een oplossing, waarschijnlijk door in de vorm van een eigen mobiel ecosysteem, maar dat is misschien niet op tijd klaar voor de lancering van de Huawei P40-serie in maart.

Als de smartphones zonder Google Mobile Services (GMS) zouden lanceren, zouden de meeste gebruikers de toestellen niet eens overwegen. Daarom verwachten we dat Huawei kiest voor erg scherpe, competitieve prijzen om de strijd aan te gaan met Android-concurrenten en enkele twijfelaars over de streep te trekken. Voorlopig lijkt het erop dat de smartphones iets goedkoper zullen zijn dan hun voorgangers. Hieronder kan je tot slot de prijzen van de Huawei P30 en P30 Pro zijn in onze prijsvergelijker.