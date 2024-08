Daar is 'ie dan: HMD onthult iconische Barbie Phone

De HMD Barbie Phone is hier. Met deze telefoon kun je bellen, sms'en en volop genieten van het echte leven zonder digitale afleiding. Human Mobile Devices en Mattel hebben samengewerkt aan de HMD Barbie™ Phone, een retro flip phone die een vleugje nostalgie en glamour in je dagelijks leven brengt. De telefoon is roze, elegant en strak, met een spiegel aan de voorkant voor onderweg. Dit toestel is ideaal om een pauze te nemen van je smartphone.

De verwisselbare hoesjes zijn terug, nu met twee nieuwe ontwerpen: de kleurrijke swirls van de Totally Hair Barbie uit 1992 en een vintage ‘shooting heart’-motief. Daarnaast krijg je een telefoonband met kralen die je kunt versieren met Barbie-bedeltjes, zoals een rolschaatsje en een ijsje. Ook kun je de telefoon personaliseren met edelstenen en retro Barbie-stickers.

De afgelopen jaren hebben steeds meer Gen Z en jongeren de digitale detoxbeweging omarmd en kiezen zij bewust voor het beperken van hun schermtijd. Sinds 2021 is het aantal onlinegesprekken met vrienden met 13 procent gedaald, terwijl het aantal face-to-face meet-ups met 28 procent is gestegen.

De nieuwe HMD Barbie Phone is in samenwerking met het ontwerpteam van Mattel ontwikkeld en doet denken aan de originele, vintage-chique Barbie-wereld, maar met een moderne twist. Het is een eerbetoon aan een van de meest iconische en langdurige speelgoeditems. Hoewel het duidelijk een Barbie-telefoon is, biedt het ook veel mogelijkheden voor persoonlijke aanpassingen.

De telefoon wordt geleverd met een knalroze Barbie-cover en twee verwisselbare achtercovers. Het is alsof je elke dag een nieuwe telefoon hebt, die past bij je stemming en je outfit. Daarnaast arriveert hij met een set kristallen en retro Barbie-stickers, zoals bloemen, flamingo's en regenbogen, waarmee je hem kunt personaliseren. Ook krijg je een pastelkleurig kralenbandje in roze, geel en blauw. Het bandje is versierd met bedeltjes die geïnspireerd zijn op iconische Barbie-looks, zoals een minizonnebril uit 1959, een Malibu-rolschaats, een palmboom, een ijsje en een hartje met een 'B'. Alles zit in een juwelendoosje met het Barbie- en HMD-logo.

De telefoon heeft een op maat gemaakte gebruikersinterface met Barbie-achtergronden en app-pictogrammen, en biedt ondersteuning voor digitaal welzijn met functies zoals 'Tips voor digitale balans', 'BarbieMeditatie' en 'Herinneringen voor zelfzorg' in de instellingen. De geluiden en alarmen zijn ontspannend, met ringtones zoals 'Floating', 'Coastal', 'DreamHouse™', 'Azure Barbie' en 'Surf Chimes'. Daarnaast bevat het apparaat verborgen easter eggs met belangrijke Barbie-data en -woorden. Probeer bijvoorbeeld *#227243# in te voeren om te zien wat er gebeurt.

De 0,3 MP camera met zaklamp levert authentieke foto's in Y2K-stijl, een populaire trend onder Gen Z die houdt van klassieke telefoons en vintage camera's. De camera wordt geleverd met een Barbie-cameraframe voor je foto's. De batterij biedt tot negen uur gespreksduur.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Wanneer je de telefoon openklapt, lijkt het scherm recht uit het DreamHouse te komen. Je hoort het vertrouwde opstartgeluid 'Hi Barbie!' en kunt een gemiste oproep van Ken, die je kunt toevoegen aan je contacten. De gebruikersinterface in Barbie-stijl is eenvoudig te bedienen. Het toestel bevat ook het spel Malibu Snake, waarin appels worden vervangen door watermeloenen – een leuke afleiding voor deze zomer. Maar vergeet niet om af en toe een schermpauze te nemen!