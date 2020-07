Huawei stoot Samsung van de troon als 's werelds grootste smartphonefabrikant

Huawei heeft haar jarenlange ambitie om 's werelds grootste smartphonefabrikant te worden waargemaakt, volgens twee afzonderlijke marktanalyses.

Het leek er eerst op dat de Amerikaanse restricties die de toegang van de Chinese smartphonegigant tot hardware en software beperkten en de uitsluiting uit sommige markten die droom in rook deden opgaan.

Door de uitdagingen waarmee fabrikanten te midden van de wereldwijde coronaviruspandemie worden geconfronteerd, heeft Huawei nu Samsung van zijn troon gestoten. De Koreaanse reus nam Nokia in 2012 over als 's werelds grootste leverancier van smartphones en heeft die plek jarenlang kunnen behouden.

Lees hier de review van de Huawei P40 Pro

Dit zijn de beste smartphones van 2020

Huawei's smartphoneverkoop

De meeste verkopers registreerden een negatieve groei in het tweede kwartaal, terwijl de wereldwijde markt kromp door de vele lockdowns, werden er minder smartphones verkocht in vele delen van de wereld. Volgens Omida zakten de verscheepte smartphones met 15,7% naar 331,8 miljoen tijdens die periode van drie maanden.

De uitzondering was China, waar een economisch herstel in het voordeel van Huawei speelde. Volgens Omida zakten de verzendingen van apparaten Huawei met 4,9% tot 55,8 miljoen. Dit was echter hoger dan bij Samsung, dat een daling van 27,7 procent kende tot 54,3 miljoen. In tegenstelling tot Huawei heeft Samsung geen belangrijk aandeel in China en is het daarom kwetsbaarder voor de omstandigheden in West-Europa en opkomende markten.

Apple was de enige grote fabrikant die een recordgroei boekte, waarbij de Amerikaanse onderneming haar verzendingen met 13,1 procent vergrootte tot 39,9 miljoen stuks. Volgens Omida werden de sterke prestaties van de iPhone 11 aangevuld met de lancering van de iPhone SE in het middensegment.

Analisten van Canalys, dat ook Huawei boven Samsung plaatste, zeiden dat de cijfers een ongelooflijke ommekeer betekenden voor het Chinese bedrijf. De Amerikaanse restricties zorgden voor veel vragen over de toekomst van het bedrijf op lange termijn en over de populariteit van zijn toestellen in het Westen als de consument geen toegang zou hebben tot vertrouwde apps en diensten.

"Als COVID-19 er niet was geweest, zou het niet zijn gebeurd", zei Canalys senior analist Ben Stanton. Huawei heeft ten volle gebruik gemaakt van het Chinese economische herstel om zijn smartphone-activiteiten weer op gang te brengen. Samsung heeft een zeer kleine aanwezigheid in China, met een marktaandeel van minder dan 1 procent, en heeft zijn kernmarkten, zoals Brazilië, India, de Verenigde Staten en Europa, in elkaar zien zakken door uitbraken en daaropvolgende lockdowns".

"Het nemen van de eerste plaats is zeer belangrijk voor Huawei," voegde Canalys-analist Mo Jia eraan toe. "Het bedrijf is wanhopig om de kracht van het merk te laten zien aan de binnenlandse consumenten, leveranciers van onderdelen en ontwikkelaars. Het moet hen overtuigen om te investeren en zal de boodschap van zijn succes de komende maanden overal verkondigen."

"Maar het zal moeilijk zijn voor Huawei om zijn voorsprong op lange termijn te behouden. De belangrijkste partners van Huawei in belangrijke regio's, zoals Europa, zijn steeds terughoudender om Huawei-apparaten te verkopen, schaffen minder modellen aan en voeren nieuwe merken in om de risico's te beperken. De kracht in China alleen zal niet genoeg zijn om Huawei aan de top te houden als de wereldeconomie zich eenmaal begint te herstellen".