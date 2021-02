Vouwbare Huawei Mate X2 bevestigd voor februari

The Samsung Galaxy Z Fold 2 from 2020

Samen met Samsung en Motorola is Huawei een van de weinige bedrijven die vouwbare smartphones verkoopt. Het volgende toestel, de Huawei Mate X2, is bevestigd voor een lancering in China op 22 februari.

Een officiële poster op Weibo, een Chinees social mediaplatform, geeft ons een beeld van de Huawei Mate X2 en bevestigt de releasedatum in februari.

We weten nog niet of dit toestel enkel in China wordt gelanceerd of dat er ook een globale release volgt, maar als we van de teaser mogen uitgaan, dan vermoeden we het eerste. TechRadar heeft Huawei om een bevestiging gevraagd of dit al dan niet een globale lancering wordt.

De Mate Xs van begin 2020 was het laatste vouwbare vlaggenschip van Huawei. Het week qua vorm af van de Galaxy Z Fold 2 van Samsung: het gevouwen scherm bevond zich aan de buitenkant als hij gesloten was.

Ook al lijkt dat in eerste instantie mooier en handiger, het doet de vraag rijzen over de structurele duurzaamheid van het toestel. Voeg daar het feit aan toe dat dit flexibele display van plastic was gemaakt, en het plaatje ziet er niet bepaald prettiger uit.

Huawei Mate X2 will launch on February 22 in China.#Huawei #HuaweiMateX2 pic.twitter.com/utrF3LggjvFebruary 3, 2021

Gelukkig ziet het ernaar uit dat de Huawei Mate X2 overstapt naar een ontwerp waar de schermen zich aan de binnenzijde van het toestel bevinden, zodat ze beschermd worden van externe slijtage. De officiële poster op Weibo onthult ook dat het toestel vrij dunne bezels heeft (aan één kant, zonder zichtbare uitsparing van de selfiecamera).

Hebben we dit eerder gezien?

Een Huawei-patent van vorig jaar onthulde een interessant vouwbaar concept waarbij flexibele schermen van de binnenkant doorlopen naar buiten, zonder punch-holes of notches.

Gezien de structurele uitdagingen in het verwerken van deze elementen in de beperkte grootte van een (vouwbare) smartphone, wordt het een lovenswaardig staaltje techniek als de Huawei Mate X2 hierin slaagt. Het is echter onwaarschijnlijk dat we dit al in de Huawei Mate X2 zien verschijnen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: CNIPA) Het interessante patent van Huawei voor een vouwbare smartphone met een display op 3 zijdes. Afbeelding 2 van 3 (Image credit: CNIPA) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: CNIPA)

Een eerder lek verwees ook naar een tweede display dat zich aan de buitenzijde zou bevinden en een "ander ontwerp voor het binnenste scherm", maar deze aspecten zijn nog steeds onduidelijk.

Voorlopig zullen we tot 22 februari moeten wachten om te weten hoe de nieuwe Huawei Mate X2 eruit ziet. Als het toestel binnen de grenzen van China blijft, dan zullen we voor de volgende smartphone van het bedrijf op de lancering van de Huawei P50 later dit jaar moeten wachten.