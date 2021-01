Huawei ontkent geruchten rond verkoop P en Mate reeks

Huawei kent de laatste jaren een onrustige periode in de smartphonemarkt. Een bericht suggereert nu dat het bedrijf van plan is om enkele van zijn meest succesvolle smartphone-merken te verkopen.

Een bericht van Reuters meldt dat de Chinese smartphone-fabrikant zijn premium smartphone line-up (de P-reeks en Mate-reeks) wil verkopen, en dat het reeds in gesprekken heeft gezeten met een consortium van door de overheid gesteunde investeringsondernemingen uit Shanghai.

De bronnen in het bericht zeggen dat het bedrijf sinds september 2020 op zoek is naar opties om deze merken intern te verkopen.

Huawei ontkent dit echter, met een woordvoerder van het bedrijf die deze beweringen afdoet als ongegrond: "Deze geruchten hebben geen enkele basis. Huawei heeft hier geen enkele plannen".

Impact op Huawei

Als we de bronnen uit het bericht van Reuters mogen geloven, dan is er nog geen uitspraak rond de discussie.

De ongenoemde bronnen vertelden het persagentschap dat als de deal toch plaatsvindt, Huawei hiermee een veel kleinere speler wordt op de smartphonemarkt, aangezien de P- en Mate-reeks een groot aandeel van hun premium toestellen vormen.

Huawei heeft het Honor-merk in november 2020 al verkocht aan een bedrijf genaamd Shenzhen Zhixin New Information Technology Co Ltd.

Ook al werden de exacte details rond de verkoop van Honor niet publiekelijk gemaakt, volgens geruchten zou het om een overname van 15 miljard dollar gaan. Gezien het feit dat zowel de P- als Mate-reeks de bestverkopende vlaggenschepen zijn in China en volgens IDC 39,7 miljard dollar waard waren tussen Q3 2019 en Q3 2020, zou de verkoop veel belangrijker zijn dan de Honor-transactie. Als deze natuurlijk daadwerkelijk zou plaatsvinden.

Zal de situatie met de Verenigde Staten veranderen?

De Huawei-ban die de administratie van Trump in mei 2019 in het leven riep, betekende een reeks restricties voor het bedrijf, waaronder het feit dat moderne Huawei-smartphones niet in staat zijn om Google Mobile Servies zoals de Play Store en Gmail te gebruiken.

Huawei heeft dankzij de sancties van de Verenigde Staten ook te maken met restricties in zijn logistieke verdeling, en dat heeft de voorbije jaren tot veel problemen geleid voor het bedrijf.

Ook al zit er een nieuwe president in het Witte Huis, we weten nog niet of het beleid van de administratie van Trump wordt teruggedraaid. Dat kan dan ook de reden zijn waarom Huawei deze deal wil nastreven.

Houdt de mogelijke verkoop van de P- en Mate-merken in dat we nieuwe versies van deze smartphones met Google Mobile Services zullen zien verschijnen? Dat is niet duidelijk, en we zullen pas meer weten als deze deal publiekelijk bekend wordt gemaakt.

Huawai introduceert naar verluidt wel de nieuwe Huawei P50 vlaggenschipreeks in de eerste helft van 2021.