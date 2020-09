Vouwbare Motorola Razr krijgt opvolger met verbeterde camera’s en 5G

Toen de vouwbare Motorola Razr vorig jaar in november gelanceerd werd, kon de smartphonemaker rekenen op het laaiend enthousiasme van zijn jarenlange fans. Deze foldable was een nostalgische combinatie van de originele Razr en gloednieuwe vouwbare schermtechnologie. Enkele maanden later werd de smartphone gelanceerd in Nederland, maar in België zag hij helaas nooit het daglicht aangezien het toestel alleen met e-sim werkt. Wij hebben alvast goed nieuws: deze nieuwe Motorola Razr 5G zal binnenkort al beschikbaar zijn in heel de Benelux en er past een traditioneel nano-simkaartje in!

Als we kijken naar de upgrades die de Motorola Razr 5G heeft gekregen, dan zien we vooral verbeteringen aan bestaande elementen. Enorm veel echt nieuwe technologie (afgezien van 5G) vinden we niet terug in de vouwbare smartphone.

Ten eerste zien we natuurlijk de nieuwe chipset met 5G-ondersteuning. De Motorola Razr 5G is uitgerust met de Snapdragon 765G, die we kennen van de Motorola Edge en OnePlus Nord. We hadden hier aanvankelijk gehoopt dat Motorola zou kiezen voor de Snapdragon 865 Plus, maar het bedrijf legde uit dat de Snapdragon 765G een betere keuze was omwille van zijn goede balans tussen batterij en prestaties. Daarnaast is het RAM-geheugen verhoogd naar 8GB en de interne opslag naar 256GB. Hou er wel rekening mee dat je die opslag hier niet kan uitbreiden met een geheugenkaartje.

(Image credit: Motorola)

Vervolgens hebben de camera’s enkele upgrades gekregen. De camera aan de buitenkant heeft nu een 48MP-sensor en optische beeldstabilisatie. Naast die hoofdcamera vinden we nog een ToF-sensor en een laser autofocus terug. We hadden hier graag een tweede camera zoals een telecamera of groothoekcamera aan de buitenkant gezien, maar ook dit was niet mogelijk omwille van de compacte vormfactor van de Motorola Razr 5G. Aan de binnenkant vinden we nog een 20MP-selfiecamera.

Tot slot zit de vingerafdrukscanner nu achteraan en is de batterij iets groter met een capaciteit van 2.800mAh. Dit blijft natuurlijk erg klein, maar Motorola beweert dat de Razr 5G het toch een volledige dag moet volhouden. Opladen gebeurt via een USB-C-poort onderaan en er is ondersteuning voor maximaal 15W-snelladen. Draadloos opladen is wederom niet mogelijk.

(Image credit: Motorola)

Het kleine display aan de buitenkant van de Motorola Razr 5G mag dan even groot zijn, maar heeft wel enkele nieuwe softwaretrucjes. Het kleine QuickView-display werkt nu nog meer als een volledig display. Het display ondersteunt nu gebarenbediening die ingebouwd is in Android 10 waardoor je snelmenu’s kan bekijken met daarin je favoriete contacten. Je kan hier zelfs sommige apps in openen, al is dat niet altijd handig. Je kan hier nu ook het toetsenbord laten verschijnen zodat je snel berichten kan beantwoorden zonder de smartphone open te klappen.

(Image credit: Motorola)

Door deze toevoegingen aan het QuickView-display hoopt Motorola dat gebruikers zo weinig mogelijk gebruik maken van het grote display aan de binnenkant zodat die kleine 2.800mAh-batterij het zeker een volledige dag kan volhouden. Via het QuickView-display kan je nu ook weer selfies nemen met de 48MP-hoofdcamera.

Ten slotte belooft Motorola twee Android-updates voor de Razr 5G, waardoor je nog updates krijgt tot en met Android 12. Out of the box draait het toestel namelijk nog Android 10.

Motorola Razr 5G: prijs en beschikbaarheid

We mogen de prijs en beschikbaarheid natuurlijk niet vergeten. Het goede nieuws gaven we in het begin al: de Motorola Razr 5G is beschikbaar in zowel België als Nederland. Je kan hem kopen in de loop van oktober als je de adviesprijs van maar liefst 1499 euro natuurlijk niet te hoog vindt.

Er zijn drie verschillende kleuren beschikbaar: zwart, zilver en goud.