Xiaomi Mi 12 lek meldt indrukwekkende camera

Xiaomi staat bekend voor zijn innovaties op gebied van camera's, en dat zal bij de Xiaomi Mi 12 waarschijnlijk niet anders zijn. Volgens een leak komt deze smartphone met een 192MP of zelfs 200MP hoofdcamera. Dat zou een aardige sprong zijn voor smartphone camera's sinds de eerste 108MP camera in de Mi Note 10 van 2019.

Deze informatie is afkomstig van de populaire leaker Digital Chat Station die op het Chinese socialemediaplatform Weibo post. Hij gaf deze details vrij die volgens ons bij de Mi 12 horen.

Volgens het bericht komt een aankomende smartphone die niet bij naam werd genoemd met de nieuwste versie van de topreeks chipsets van Qualcomm, wat vermoedelijk de Snapdragon 895 wordt. Deze zal vergezeld zijn van een 200MP hoofdcamera en een punch-hole voor de selfiecamera.

In het originele bericht sprak Digital Chat Station over een 200MP hoofdcamera. In een daaropvolgende post sprak het over een exemplaar met 192MP, wat voor de nodige verwarring zorgde. Het is mogelijk dat de leaker het cijfer in de eerste post naar boven afrondde. Wat echter ook een optie is, is dat het om twee verschillende smartphones gaat. Samsung, dat doorgaans de camera's produceert voor Xiaomi, onthulde recent zowel 192MP als 200MP camerasensoren.

Beide camera's zullen waarschijnlijk gebruikmaken van een 16-in-1 pixel binning. Daarbij worden meerdere pixels gecombineerd voor meer heldere foto's die minder plaats opnemen in je geheugen. Bij een 192MP en 200MP hoofdcamera krijg je dan respectievelijk 12MP en 12,5MP foto's met meer licht en kleuren.

Digital Chat Station liet zelf al verstaan dat het niet weet naar welke smartphone de informatie verwijst. Redmi en Poco smartphones komen doorgaans zonder de topklasse chipsets en camera's, dus hier lijkt ons de Mi 12 echter het meest waarschijnlijk. Deze verschijnt rond het einde van 2021, dus het is mogelijk dat nog niet alle details afgewerkt zijn.

Wordt dit de beste camera smartphone?

Xiaomi wil graag zijn plaats als grote smartphone-fabrikant opeisen met allerlei nieuwigheden op gebied van camera's. Het lijkt dan ook logisch dat ze daarom nu met een 192Mp of 200MP hoofdcamera op de proppen komen. Voor hen geldt: hoe hoger de resolutie, hoe beter. De Xiaomi Mi Note 10 komt bijvoorbeeld met een 108MP hoofdcamera, wat veel is voor een middenklasser. Die bewering is echter niet noodzakelijk correct.

Er wordt gespeculeerd dat de Samsung Galaxy S22 met de 192MP of 200MP hoofdcamera komt, maar dat lijkt ons onwaarschijnlijk. Samsung maakt zelf zelden gebruik van zijn camerasensoren met deze hoge resoluties en opteert daar liever voor andere merken, waaronder die van Sony bijvoorbeeld.

De kans is groter dat de Samsung Galaxy S22-reeks niet veel afwijkt van de S21-serie. De sensoren zullen waarschijnlijk groter zijn, maar niet veel van de resolutie afwijken.

Als Xiaomi inderdaad deze camera's met een superhoge resolutie verwerkt in de Mi 12-reeks, dan stijgt het toestel flink in de ranking voor 'beste camera smartphone', maar dat is niet noodzakelijk genoeg. Het draait immers niet enkel om de grootte van de sensor, maar ook alle achterliggende factoren.

Zo moeten ook jouw software en AI op punt staan. Zij zorgen voor een snelle en accurate optimalisatie van de verschillende componenten van jouw beelden. De hoofdcamera is trouwens niet het enige waar je op moet letten bij het beoordelen van de capaciteiten van een smartphone. Een toestel heeft meerdere lenzen, dus een bruikbare groothoek-, telefoto- en macrocamera zijn ook belangrijk.

We verwachten dat de lancering van de Xiaomi Mi 12 tegen het einde van het jaar plaatsvindt. We zullen het dus nog even moeten stellen met de informatie uit geruchten en leaks. Voor alle informatie kan je steeds bij TechRadar terecht.