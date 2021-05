'Xiaomi Mi 12 krijgt mogelijk 200W snelladen'

Veel vlaggenschepen zijn voorzien van snelladen, maar het ziet ernaar uit dat de Xiaomi Mi 12 - of een andere aankomende smartphone van Xiaomi - de concurrentie voorbij steekt.

Het merk deelde op Twitter een video waarin een nieuwe laadtechnologie genaamd Xiaomi HyperCharge werd getoond. Deze voorziet 200W snelladen en 120W draadloos laden. Voor een 4.000mAh batterij houdt dat volgens Xiaomi in dat het met de snellader van 0 naar 100 procent kan in slechts 8 minuten. Het zou in slechts 44 seconden op 10 procent zitten, en in drie minuten op 50 procent.

Met het draadloos laden kan je in een minuut op 10 procent zitten, 50 procent in 7 minuten en 100 procent in een kwartier. Dat is ongelofelijk snel en houdt in dat je nooit echt lang hoeft te wachten tot jouw smartphone volledig opgeladen is.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperChargeToo good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchlMay 31, 2021 See more

Dit is ook opmerkelijk veel sneller dan de bestaande snellaadtechnologie. Xiaomi haalt al flinke snelheden, met de Xiaomi Mi 10 Ultra die 120W snelladen biedt, en de Xiaomi Mi 11 Ultra met 67W draadloos laden. De nieuwe technologie is ook ten opzichte van deze snelheden een flinke stap vooruit.

Het is nog niet duidelijk of we deze tech ook op smartphones te zien krijgen, maar omdat Xiaomi dit teaset en voorstelt als een afgewerkte functie vermoeden we dat we niet lang meer zullen hoeven te wachten. Misschien zien we de technologie dus wel op de Xiaomi Mi 11T -reeks (die mogelijk in september komt) verschijnen of op de Xiaomi Mi 12 (die in het begin van 2022 komt).

We moeten wel melden dat Xiaomi zijn bedrade 120W snellaadtechnologie nog niet overal heeft uitgerold. De Xiaomi Mi 11-reeks laadt trager dan de Mi 10 Ultra, dus we zullen het misschien niet op veel telefoons zien verschijnen.

Daar zijn goede redenen voor, want supersnel laden is niet altijd goed voor de gezondheid van je batterij op lange termijn. Dat is dan ook waarschijnlijk de hoofdreden waarom Samsung en Apple er nog niet mee werken. Het is en blijft wel een indrukwekkende snelheid en kan handig zijn als je slechts enkele minuten hebt om je smartphone op te laden.

Via Phandroid