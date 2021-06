Samsung Galaxy S22 en S22 Plus krijgen kleiner scherm

De Samsung Galaxy S21 Plus (boven) had een glazen achterkant; zijn opvolger waarschijnlijk niet.

We moeten nog even wachten op de nieuwe Samsung Galaxy S22-reeks, maar er zijn meer dan genoeg geruchten en leaks om ons zoet te houden. Het nieuwste gerucht meldt dat de displays van de Samsung Galaxy S22 en S22 Plus zullen krimpen in vergelijking met die van de Galaxy S21. Enkel het scherm van de Galaxy S22 Ultra zal iets groter zijn dan dat van zijn voorganger.

Deze informatie is afkomstig van Twitter-leaker Mauri QHD. Hij verkreeg van zijn bron info over de diagonale displaygroottes voor de S22-reeks en toonde ze op het socialemediaplatform. In vergelijking met hun tegenhangers van de S21-reeks krimpen de Galaxy S22 en S22 Plus respectievelijk van 157 mm naar 154 mm en van 170 mm naar 166 mm.

De Galaxy S22 Ultra zou dan wel iets groeien van 6,8 inch naar 6,81 inch. Die 0,1 inch vertaalt zich in het metrische systeem naar een stijging van 172,70 mm naar 172,98 mm. De wijziging is niet gigantisch en vrij lastig waarneembaar met het blote oog, maar hoe dan ook zou Samsung kunnen zeggen dat hun nieuwe toestel groter is. Verwacht echter geen baanbrekende nieuwe gebruikservaring.

Mauri beweert ook dat enkel de Ultra over LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) beschikt. Daarmee verwijst hij naar de technologie die ontwikkeld is om variabele beeldverversing aan te bieden zonder de batterij daarmee te zwaar te belasten. Dit jaar kwam enkel de S21 Ultra met LTPO en een beeldverversing van 120Hz, dus we hopen dat deze trend zich voortzet in de S22-reeks.

Als we er ter vergelijking de iPhone 13 bijnemen, zijn er daar ook geruchten dat twee nieuwe iPhones met LTPO-displays komen van 120Hz. We zullen nog even moeten afwachten wat de impact wordt op de prijzen, prestaties en batterijduur van deze twee topklasse smartphonemerken.

Geen glazen achterkant?

Een andere Zuid-Koreaanse bron, zoals door SamMobile werd opgemerkt, stelt dat Samsung enkel een glazen achterkant aan de Galaxy S22 Ultra wil toevoegen. Dat houdt dus in dat de Galaxy S22 Plus niet enkel krimpt, maar ook de stijlvolle glazen achterkant van de S21 Plus verliest. Hij krijgt in de plaats het 'Glasstastic' polycarbonaat van Samsung.

Veel mensen verkiezen smartphones met plastic achterkanten, omdat ze doorgaans iets meer valbestending zijn dan hun glazen tegenhangers. De ontwerpen van de S21 en S21 Plus bevielen ons zeker, maar het lijkt alsof Samsung volgend jaar dus iets compactere smartphones wil lanceren.

Deze geruchten doen ons wel vermoeden dat Samsung van de S22 Ultra zijn grote paradepaardje wil maken. We vingen eerder ook al op dat de S22 Ultra (en enkel de de Ultra) met een 200MP camerasensor en doorlopende optische zoom komt.

We moeten deze geruchten wel allemaal met een korrel zout nemen. Er is voorlopig nog niets van bevestigd, en in dit stadium van het productieproces kunnen er nog veel wijzigingen plaatsvinden. Recente leaks suggereerden ook dat de S22 zonder in-screen camera en 3D ToF-sensor komt.

