'Samsung Galaxy S22 Ultra wordt een van beste camera smartphones ooit'

Het volgende vlaggenschip van Samsung, de Galaxy S22 Ultra, komt volgens leaks met een smartphone camera van 200MP. Dat zou het hoogste aantal ooit zijn voor het Zuid-Koreaanse bedrijf. De kans bestaat echter dat Xiaomi ze net voor kan zijn in het uitbrengen van een smartphone met een 200MP camera.

Dit bericht is afkomstig van de Chinese website ITHome. Daarin worden de populaire leakers Ice Universe en Digital Chat Station aangehaald als bronnen. Het nieuws komt er ook na een teaser van maart waarin Samsung Exynos, de chip-afdeling van het bedrijf, een tweet deelde die een 200MP smartphonecamera toont.

De Samsung Galaxy S21 Ultra is reeds een van de beste smartphones voor fotografen, maar het ziet ernaar uit dat de Galaxy S22 Ultra het merk bovenaan deze lijst zal houden voor 2022. Helaas zullen we tot dan moeten wachten, want de Galaxy S22-reeks verschijnt pas volgend jaar.

Heb ik een 200MP smartphone camera nodig?

Hier kunnen we enkel een heel subjectief antwoord op geven. Als je graag foto's neemt met jouw smartphone, dan zal het antwoord naar 'ja' neigen. Meer megapixels in een camera geven al snel een betere beeldkwaliteit.

Als je een foto neemt met jouw smartphone, dan maakt deze een beeld van pixels dat overeenkomt met wat het opvangt van licht. Camera's met meer megapixels hebben meer pixels om de beelden te maken, waardoor de kleuren en voorwerpen er veel helderder en afgelijnd uitzien. Dat is wel niet het geval voor alle smartphonecamera's, maar in het algemeen zijn meer megapixels wel beter.

Langs de andere kant moet jouw smartphone dan ook over een vrij sterke processor beschikken die de grootte van deze beelden aankan. Daar komt dan ook nog eens bij dat jouw opslag veel sneller vol zal zitten dan bij kleinere beelden. Bij de vorige vlaggenschepen van Samsung gaf dat echter geen problemen, dus we vermoeden dat ze dit ook wel aankunnen.

Gezien zijn hoeveelheid kracht en geheugen ten opzichte van de niet-Ultra-versies binnen de reeks zou het logisch zijn dat de Galaxy S22 Ultra deze grote verbeteringen brengt in zijn camera setup. We vragen ons wel af welke upgrades de standaard Galaxy S22 krijgt voor zijn camera. We zullen nog even moeten wachten alvorens we iets kunnen bevestigen.