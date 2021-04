'Samsung Galaxy S22 camera krijgt betere beeldstabilisatie'

Als we een nieuw leak mogen geloven, dan zou de Samsung Galaxy S22 een nieuwe functie kunnen krijgen waar de iPhone 12 reeds over beschikt. Het aankomende vlaggenschip van Samsung dat in 2022 moet verschijnen kan met een sensor-shift beeldstabilisatie komen. Hiermee zien jouw foto's er beter uit dan ooit tevoren.

Sensor-shift is een beeldstabilisatietechnologie die in sommige camera's wordt gebruikt. Hiermee kan de beeldsensor lichtjes verschuiven, waardoor het kleine vibraties en schokken opvangt. Dat zorgt ervoor dat jouw beelden er veel helderder uitzien. De Galaxy-smartphones, waaronder de meest recente Galaxy A52, kwamen eerder ook met lensstabilisatie. Sensor-shift is daar een upgrade van.

Het bericht is afkomstig van Galaxy Club. Zij ontvingen informatie waarin er wordt gesuggereerd dat Samsung smartphones test die met sensor-shift werken. Het bedrijf zou naar verluidt ook van plan zijn om deze technologie in nieuwe toestellen te verwerken.

Volgens geruchten is er mogelijk een partnerschap tussen Samsung en Olympus, wat een verklaring zou kunnen zijn voor deze nieuwe toepassing. Tot er echter meer details over worden vrijgemaakt, tasten we een beetje in het duister. We zullen nog even moeten wachten, maar als het leak klopt, dan betekent dat een aanzienlijke camera-upgrade voor het volgende toestel van Samsung.

Wat kunnen we nog meer zien op de Samsung Galaxy S22?

Het is nog heel vroeg, dus we weten nog maar weinig van de Samsung Galaxy S22. Er doen al wel enkele geruchten de ronde, en we kunnen je alvast beloven dat het er enkel meer zullen worden.

Om te beginnen kunnen er zich nog meer verbeteringen voordoen op vlak van de camera's als Samsung en Olympus beslissen om samen in zee te gaan. OnePlus kondigde recent zijn samenwerking met Hasselblad aan, dus het is zeker mogelijk. De Galaxy S22 kan ook een nieuwe Exynos-chipset krijgen. Volgens geruchten is de Exynos 9855 reeds in ontwikkeling.