OnePlus 9 reeks bevestigd voor einde van maart

OnePlus heeft eindelijk zijn langverwachte OnePlus 9-reeks aangekondigd. De premium toestellen zullen concurreren met de Samsung Galaxy S21-reeks. Het bedrijf gaf zelfs een releasedatum voor de OnePlus 9: 23 maart, met een lanceringsstream die rond 16:00 lokale tijd van start gaat op de website van OnePlus.

De OnePlus 9-reeks, die naar verluidt uit de 9 en 9 Pro bestaat, heeft een geheim wapen. Volgens een persbericht heeft het befaamde camerabedrijf Hasselblad samengewerkt met OnePlus om het camerasysteem van de smartphone te vernieuwen.

De smartphone-fabrikant bevestigde echter weinig over de aankomende toestellen, op enkele cameradetails na (ze zullen bijvoorbeeld een Sony IMX789-sensor gebruiken). Er wordt wel verwacht dat ze enkele high-end specs zullen bevatten, waaronder een Snapdragon 888-chipset.

Hasselblad heeft een ongelofelijk goede reputatie, en daar steunt het promo-materiaal van OnePlus dan ook op. Het toont reproducties van bekende foto's die met Hasselblad-camera's werden genomen, waaronder Earthrise, een foto die van onze planeet werd genomen tijdens de maanlanding met de Apollo 11. De OnePlus 9 toont hiermee dat het een van zijn grootste puntjes van kritiek aanpakt: zwakke camera's.

Stap vooruit dankzij Hasselblad

Of dit partnerschap automatisch tot betere foto's zal leiden, is nog onduidelijk. Daar zullen we de smartphones eerst voor moeten testen. De afgelopen jaren hebben meerdere smartphone-fabrikanten samengewerkt met bekende camerabedrijven, maar daar bleek het vaker om publiciteitsstunts te gaan dan een productieve synthese die de lat van de camerasmartphone hoger legt, zoals Michael Fisher van Mr. Mobile in een nieuwe video uitlegt.

We weten ook dat het geen eenmalig partnerschap is: OnePlus en Hasselblad zullen de komende drie jaren samenwerken aan de toestellen van de fabrikant, met de OnePlus 9-reeks die als eerste zal verschijnen.

OnePlus besprak ook kort de werking van het partnerschap, en stelde dat Hasselblad met hen zal werken aan het verbeteren van verscheidene delen van het camerasysteem. Volgens een persbericht zullen ze eerst aan de slag gaan met de software om de kleurafstellingen en sensorkalibratie bij te werken om "meer accuraatheid en natuurlijk ogende kleuren naar foto's te brengen die met OnePlus vlaggenschipcamera's genomen worden." Er zit ook een Hasselblad Pro Mode in de camera van de smartphone die een nieuwe gebruiksinterface brengt gebaseerd op de beeldverwerkingssoftware van het camerabedrijf, waarmee je jouw foto's beter kan bijwerken.

OnePlus heeft ook andere ambities om zijn camera's over deze drie jaren heen te verbeteren, waaronder het openen van vier extra R&D-labo's, het ontwikkelen van een camera met een 140° gezichtsveld (de huidige groothoeklenzen zitten rond 120°), een snellere focus voor selfiecamera's, en een 'freeform' lens die zijn opwachting maakt in de OnePlus 9 en verstoring in de randen reduceert bij groothoekfoto's.