OnePlus 9 kleuren opgedoken in nieuw lek

We hebben reeds een boel leaks zien verschijnen over de OnePlus 9-reeks, maar we hadden nog geen idee van de kleuren van het toestel. Daar is nu verandering in gekomen, tenminste voor de twee duurste modellen.

OxygenUpdater (een bron die niet echt bekend staat om leaks, dus alles moet met een korreltje zout genomen worden) stelt dat het in bezit is van een Engineering Mode APK (Android application package) voor de OnePlus 9-reeks, waarin meerdere kleuren vermeld worden.

We moeten wel melden dat de OnePlus 9 niet bij naam genoemd wordt in de software, maar we kunnen wel 'lemonade' terugvinden (volgens eerdere bronnen is dit de codenaam voor de OnePlus 9). Naast 'lemonade' vinden we ook de vermelding van de volgende kleuren: Arctic Blue, Arctic Sky en Winter Mist. Het ziet er dus naar uit dat OnePlus zijn inspiratie in koudere klimaten zoekt.

Veel limonade

Er wordt ook van andere kleuren vermelding gemaakt, waaronder 'lemonadet', wat volgens de bron het model voor T-Mobile is, 'lemonadev' wat voor de Verizon-versie staat, 'lemonadep', dat naar de OnePlus 9 Pro verwijst en 'lemonadept', dat de OnePlus 9 Pro voor T-Mobile is.

Deze conclusies zijn gebaseerd op eerdere OnePlus-codenamen die een gelijkaardig patroon volgen. Zo te zien wordt ook de vermeende OnePlus 9 Lite nergens vermeld (die volgens sommige bronnen onder de naam OnePlus 9R verschijnt). Dat houdt niet noodzakelijk in dat deze smartphone niet verschijnt, want de data kan ook nog gewoon onvolledig zijn.

Hoe dan ook, de smartphone die mogelijk onder de naam OnePlus 9 Pro verschijnt, komt in de volgende tinten: Stellar Black, Forest Green en Morning Mist.

Voor de OnePlus 9 op T-Mobile staat er Astral Black en Winter Mist vermeld, wat met andere woorden een subset is van de standaard kleuren. Het ziet er ook naar uit dat de Verizon-versies in enkele exclusieve OnePlus 9-tinten verschijnen, waaronder Gloss Black en Gloss Gradient Purple. Hopelijk zullen deze glossy uitvoeringen ook in andere landen verschijnen, maar dat zullen we nog even moeten afwachten.

Tot slot staat de OnePlus 9 Pro op T-Mobile enkel vermeld onder de kleur Morning Mist, wat de keuzemogelijkheden kan beperken. We weten echter niet of de netwerkspecifieke kleuren van T-Mobile ook in de Benelux verkrijgbaar zullen zijn.

Dit is nog allemaal niet bevestigd, maar het toestel kan er snel zijn. We verwachten dat de aankondiging van de OnePlus 9 op 8 maart valt, aangezien veel bronnen daarnaar wijzen, en de lancering zal dan niet lang op zich laten wachten.

Via GSMArena