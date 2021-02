'OnePlus 9 Pro heeft langere batterijduur dankzij nieuwe schermfunctie'

Hogere verversingssnelheden zijn steeds meer de norm aan het worden in de smartphone-industrie. Het houdt in dat het scherm vaker ververst, waardoor bewegende beelden soepeler ogen. Het nadeel is echter dat hogere verversingssnelheden ook een negatief impact hebben op de batterijduur. Het lijkt er echter op dat de OnePlus 9 Pro niet over dit probleem zal beschikken.

Volgens leaker Max Jambor beschikt de OnePlus 9 Pro over LTPO-technologie in het scherm. Dit betekent dat de telefoon mogelijk een variabele verversingssnelheid krijgt.

Een variabele verversingssnelheid betekent dat de smartphone automatisch overschakelt tussen verschillende verversingen. Zo kan je scherm 10Hz aanhouden op het thuisscherm en naar een maximum van 120Hz springen afhankelijk van de taak die je uitvoert (zoals bij gaming/film kijken).

Als de OnePlus 9 Pro over variabele verversingssnelheden beschikt, zal het alle voordelen hebben van het 120Hz-scherm van de OnePlus 8 Pro. De enige uitzondering is dat het zonder een snel leeglopende batterij komt.

Hoe zit het met de OnePlus 9?

De leaker spreekt niet over de komst van LTPO naar de standaard OnePlus 9, maar volgens PhoneArena zou de OnePlus 9 blijven hangen op een niet-variabel 120Hz-scherm.

Het lijkt er dus op dat de OnePlus 9 dezelfde verversing krijgt als de OnePlus 8T, maar zonder de batterij-besparende functie van de 9 Pro. Als je de schermverversing niet zo belangrijk vindt, kun je deze verversingssnelheid altijd handmatig naar beneden schroeven in de instellingen. Op die manier bespaar je alsnog wat batterijduur.

Het is niet verrassend dat de OnePlus 9 Pro enkele verbeteringen heeft ten opzichte van het standaard model. We moeten echter wachten tot de officiële aankondiging om zeker te weten over welke schermtechnologieën de nieuwe OnePlus-modellen beschikken. We verwachten dat de lancering in maart of april 2021 plaatsvindt. Heel lang hoeven we dus niet meer te wachten.