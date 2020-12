OnePlus 9 Pro: schetsen van design gelekt

In de eerste helft van 2021 verwachten we de komst van de OnePlus 9. Leaks wijzen erop dat het aankomende vlaggenschip reeds in de maak is. Er zijn zelfs al afbeeldingen gelekt van het Pro-model.

Een welbekende tipgever bij Digital Chat Station toont digitale schetsen die ons een kijkje geven naar de vorm van de OnePlus 9 Pro. Naast een vierdelig camerablok aan de achterzijde lijkt er nog niet veel meer bekend te zijn.

De twee camera's aan de achterkant domineren klaarblijkelijk de afbeelding, maar er worden ook twee kleinere lenzen verwacht. Deze andere onofficiële weergaven van de OnePlus 9 Pro geven een beter idee van hoe het toestel eruit zal zien.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: OnePlus/Digital Chat Station) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: OnePlus/Digital Chat Station) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: OnePlus/Digital Chat Station)

De tweet van het Digital Chat Station suggereert echter dat er op de achterkant in feite slechts drie camera's zullen zijn. We zullen moeten afwachten om te zien wat er juist is. Het is mogelijk dat OnePlus zowel een configuratie met drie lenzen als met vier lenzen als optie ziet.

Een aantal weken geleden zagen we voor het eerst het mogelijke ontwerp en uiterlijk van de OnePlus 9 Pro. Er is nog niets van OnePlus zelf over het Pro-model of het standaardmodel bekend. De foto's laten zien dat het camerablok blijkbaar naar de linkerbovenhoek op de achterkant van de telefoon wordt verplaatst. Dit gebeurde al bij de OnePlus Nord N10 5G en Nord N100.

Andere vlaggenschepen van OnePlus hebben het camerablok in het midden. We zien daarnaast de volumeschakelaars, de aan/uit-knop en de bekende schuifregelaar voor het snel dempen van het toestel. Op basis van eerdere geruchten is het waarschijnlijk dat het Pro-model wordt geleverd met een 6,55 inch gebogen scherm.

Tussen nu en maart of april verwachten we nog meer leaks in afwachting van het verschijnen van de toestellen. We hopen dat we in de tussentijd wat meer details krijgen over de standaard OnePlus 9. Deze komt namelijk niet zo vaak voor in geruchten als de Pro-variant.

Via Pocket-lint