Samsung Galaxy S21 onofficiële afbeeldingen geven goed beeld van toestel

Nu de lancering van de Samsung Galaxy S21 dichterbij komt, horen we steeds meer over de drie aanstaande modellen in de reeks. Deze onofficiële renders - gemaakt door een designer - geven ons een beter beeld van hoe de Galaxy S21, de Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra eruit zullen zien.

De afbeeldingen op LetsGoDigital zijn gemaakt door hun eigen designer Giuseppe Spinelli. De renders zijn gemaakt op basis van informatie van een bron dichtbij Samsung. Het gaat hier dus niet om officiële afbeeldingen van Samsung. Daarom is het goed mogelijk dat de uiteindelijke toestellen er anders uit zullen zien.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli)

Eerder zagen we al gelekte beelden over het nieuwe camera-ontwerp. Dit zien we in de renders ook weer terug. LetsGoDigital benoemt ook mogelijke specificaties voor de toestellen. Veel hiervan hebben we eerder al gehoord.

De standaard 6,2 inch Galaxy S21 komt waarschijnlijk met een Exynos 2100 chipset (in de VS mogelijk een Snapdragon 888-chipset). Het toestel beschikt waarschijnlijk over minstens 8GB RAM-geheugen en vanaf 128GB aan opslag. We verwachten ook drie lenzen in het camerablok aan de achterzijde.

De 6,7 inch Galaxy S21 Plus zal vrijwel identiek zijn aan het standaard model, behalve dat het scherm groter is. De Galaxy S20 Plus had daarnaast een extra dieptesensor in de camera zitten, maar deze zou in 2021 achterwege gelaten worden.

Als laatste is er nog de 6,8 inch Galaxy S21 Ultra, die zelfs over vier camera's achter zou beschikken. Mogelijk is er ook ondersteuning voor de S Pen. Dezelfde chipset wordt gebruikt, maar het geheugen en de opslag zullen naar verwachting hoger zijn dan in de andere modellen.

Voorgaande leaks wijzen op een lancering in januari. Er zullen naar verwachting nog meer geruchten verschijnen in de loop van tijd. Het is mogelijk dat Samsung dit jaar naast de Galaxy S21-reeks ook met een nieuw vouwbaar toestel komt.

Via SamMobile