Uitgelekte benchmark Samsung Galaxy S21 lijkt zwak, maar vertelt mogelijk niet het volledige verhaal

We hebben nogal wat Samsung Galaxy S21 lekken gezien in de aanloop naar de aankondiging in januari of februari 2021. Het laatste lek heeft ons een glimp laten zien van hoe krachtig de telefoon zou kunnen zijn. Het suggereert dat de telefoon misschien niet zo krachtig is als verwacht.

Dit komt van benchmarking tool Geekbench, die in zijn online database een nieuwe vermelding heeft die waarschijnlijk de Galaxy S21 betreft. Dit is gebaseerd op de codenaam van het toestel en het feit dat de specificaties overeenkomen met wat we verwachten te zien in de aankomende Samsung-telefoon.

Deze test toont aan dat de smartphone slechts een multi-core score van 2916 haalde, wat vrij laag zou zijn voor een flagship van 2020, laat staan van 2021. Geen enkele smartphone met Snapdragon 865 die we in 2020 hebben getest, scoorde onder de 3000, en aangezien die processor wordt opgevolgd door de Snapdragon 888 in 2021, hadden we een score van ruim 3000 verwacht.

Dit is dus niet de meest geweldige specificaties, maar er zijn weliswaar redenen waarom deze score niet de werkelijke rekenkracht van de Galaxy S21 weerspiegelt.

Een krachtige Samsung Galaxy S21

Er is een kleine kans dat deze telefoon toch niet de Samsung Galaxy S21 betreft, ondanks dat hij alle specificaties heeft die we zouden verwachten en zelfs de codenaam heeft die we hebben gehoord. Het zou ook kunnen gaan om een Galaxy A-toestel dat fout gelabeld is.

Het is waarschijnlijker dat het wel om de Galaxy S21 gaat, maar gezien het feit dat deze telefoon nog meer dan een maand op zich laat wachten, verwachten we dat Samsung nog steeds aan de software sleutelt en de smartphone nog niet geoptimaliseerd is.

De slechte benchmarktests zouden daardoor te verklaren kunnen zijn en we verwachten dat Samsung de prestaties tussen nu en de lancering zal verbeteren. We zien vaak dat de kracht van een telefoon minder afhankelijk is van de hardware zelf, dan van de manier waarop de fabrikant zijn software aanpast om met die hardware te werken. Dat is hier waarschijnlijk ook het geval.

Dus voordat je de Samsung Galaxy S21 uit je verlanglijstje gooit op basis van deze benchmarktest, moet je er rekening mee houden dat het niet noodzakelijkerwijs een indicatie is van het eindproduct. Pas als we het uiteindelijke apparaat kunnen testen, weten we hoe krachtig het werkelijk is. Dat doen wij zo snel mogelijk na de lancering.

Via GSMArena