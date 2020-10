Samsung Galaxy S21 mogelijk zonder adapter en oortjes geleverd

Ben je flink aan het sparen om de Samsung Galaxy S21 volgend jaar aan te kunnen schaffen, dan is het natuurlijk handig om te weten wat er in de doos meegeleverd wordt. Het lijkt erop dat je het met minder accessoires moet doen dan je gewend bent van Samsung.

Anonieme bronnen melden aan het Zuid-Koreaanse ChosunBiz dat Samsung overweegt om accessoires weg te laten bij de Samsung Galaxy S21. Momenteel zou de voorkeur uitgaan naar het weglaten van de oortjes, maar ook de adapter is niet veilig. Een oplaadkabel wordt naar alle waarschijnlijkheid wel nog geleverd.

Deze zet komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Er gaan al sinds juli geruchten dat de Zuid-Koreaanse fabrikant het pakket van haar smartphone wil verkleinen. Het zou echter een opmerkelijke zet zijn, aangezien Samsung laatst Apple nog belachelijk heeft gemaakt voor het niet meeleveren van een adapter en oortjes bij de iPhone 12.

Naast dat het dumpen van deze hardware-extra's geld bespaart, vermindert het (volgens Apple) ook de lading elektronisch afval op de wereld. Apple denkt dat de meeste gebruikers al een oplaadblok en oortjes hebben, en als ze dat niet hebben, zijn ze nog steeds beschikbaar om te kopen van Apple (in een apart doosje wat natuurlijk razend milieuvriendelijk is in plaats van vooraf de keuze te geven om wel of geen adapter/oortjes mee te leveren).

Samsung vs Apple

Het zou niet de eerste keer zijn dat Samsung een mooie flater slaat wat betreft het belachelijk maken van Apple. Wat te denken bijvoorbeeld van het ridiculiseren van de notch waarover de nieuwere iPhones beschikken? Vervolgens kwam het zelf met onder meer de Samsung Galaxy S10 Plus aan, die met een flinke camera-uitsparing in het scherm voor sommigen net zo irritant aanvoelde als een notch.

Of wat te denken van die keer dat het Apple belachelijk maakte omdat er geen koptelefooningang meer in de iPhone zat? Sinds de Samsung Galaxy Note 10-serie is geen enkel Samsung-vlaggenschip meer uitgerust met een 3,5mm ingang.

De Galaxy S21 zal naar verwachting in januari volgend jaar op de markt komen, wat iets eerder is dan normaal. Het ziet ernaar uit dat er ook op het gebied van de cameramodule een behoorlijke aanpassing gemaakt zal worden.

Via SamMobile