Samsung Galaxy S21 Ultra lek toont enorme camera

Een paar dagen geleden wisten we nog niet veel over de Samsung Galaxy S21, maar nu is er een vlaag geruchten en lekken verschenen, waarvan de meest recente een blik op het mogelijke ontwerp van de Samsung Galaxy S21 Ultra werpt.

Gelekte renders gedeeld door @OnLeaks (een leaker met een goede reputatie) op Voice tonen een telefoon met een scherm van blijkbaar ongeveer tussen 6,7 en 6,9 inch, een punch-hole camera in het midden van de top en vrijwel geen bezel rond het display.

Het scherm is gebogen, in tegenstelling tot het display in recent gelekte beelden van de gewone Samsung Galaxy S21, die afkomstig zijn van dezelfde bron.

(Image credit: @OnLeaks / Voice)

De Galaxy S21 Ultra ziet er (op basis van deze beelden) aan de voorkant hetzelfde uit als de gewone versie, maar de achterkant bevat een veel groter camerablok in de linkerbovenhoek. De bron beweert dat het blok bijna twee keer zo groot is als dat van de standaard Samsung Galaxy S21.

De bron verwacht dat het blok tot vier lenzen bevat (tegenover drie op het standaard model), en als dit lek juist is, bevat het ook de flitser. Dat suggereert dan weer dat deze buiten het camerablok op de basis Galaxy S21 zit.

Helaas weet de bron de soorten lenzen niet, maar een ouder lek wees op een 108MP-hoofdsensor, een 12MP-groothoeksensor, en twee zoomlenzen.

Andere details in dit laatste lek zijn blijkbaar afmetingen van ongeveer 165,1 x 75,6 x 8,9mm (of 10,8mm inclusief de camerabult). Ter referentie, de Samsung Galaxy S20 Ultra is 166,9 x 76 x 8,8mm, dus dat zou het aankomende model iets kleiner maar dikker maken.

De bron merkt ook op dat er blijkbaar geen gleuf is voor een S Pen, ondanks enkele geruchten dat Samsung ondersteuning voor de stylus zou kunnen toevoegen aan het Galaxy S21 gamma. Er wordt toegevoegd dat dit niet noodzakelijk betekent dat de S Pen niet wordt ondersteund, alleen dat er geen geschikte plaats is om hem op te bergen.

Terwijl de telefoon tot slot wordt aangeduid als de Samsung Galaxy S21 Ultra in dit lek, zegt de bron ook dat ze niet zeker weten of dit de uiteindelijke naam zal zijn.