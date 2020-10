Samsung Galaxy S21 Ultra-lek toont mysterieuze sensor

Een nieuwe Samsung Galaxy S21 Ultra-render is gelekt en heeft iets dat we nog niet hebben gezien: een nieuwe sensor op het achterste camerablok.

De extra sensor verschijnt in de render naast vier camera's op de achterkant, zo stelt tipgever Steve Hemmerstoffer (beter bekend als OnLeaks) op Voice. Hij maakte de nieuwe render om een beeld te vormen van de informatie die hij wist te verzamelen van verscheidene bronnen. Er werd hem verteld dat de laatste pre-productiemodellen van de Samsung S21 Ultra deze extra sensor hadden:

(Image credit: OnLeaks / Voice)

Dit zou een extra camera kunnen zijn, wat in lijn ligt met eerdere geruchten van vijf camera's, maar Hemmerstoffer denkt dat het eerder een extra sensor betreft, al is het nog niet duidelijk wat deze zou doen.

In elk geval, de nieuwe render ondersteunt het camerablok met vijf camera's (of vier camera's en een sensor) dat we in een eerdere render van Hemmerstoffer zagen in een andere post. Het ziet ernaar uit dat beide Samsung Galaxy S21-lekken een stevig camerablok suggereren dat zich uitbreidt naar de randen van de smartphone, die een volledige hoek op de achterzijde van de Ultra-versie inneemt.

2020 camerasensors... en daar voorbij

De Samsung Galaxy S20 Plus en S20 Ultra smartphones van vorig jaar hadden een extra sensor in vergelijking met de achterste camera's van de Galaxy S20: een time of flight-sensor die de afstand meet met licht. Dit verbetert diepte-gerelateerde foto's die genomen zijn met de portret-stijl Live Focus-modus. Deze versnelt de focus en maakt foto's meer accuraat.

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max kregen volgens geruchten hun eigen bijkomende sensor, maar dit bleek een LiDar-scanner te zijn die we eerder al zagen op de iPad Pro 2020. Ook al is LiDar een soort time of flight-sensor, hij werkt goed bij laag licht en stelt zo de nieuwe iPhone-reeks in staat om foto's met de Portretmodus te nemen met de verlichtende effecten van Nachtmodus. Hij versnelt en verbetert ook AR-mogelijkheden.

Of de bijkomende Galaxy 21 Ultra net als de iPhone 12 een eigen LiDar-sensor krijgt, is niet bekend. Deze toevoeging komt niet naar de standaard Galaxy S21: een eerdere render van OnLeaks suggereert dat het een kleiner camerablok heeft met slechts drie camera's achteraan en dus geen extra sensoren.

Via Android Central