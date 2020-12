OnePlus 9 Pro renders tonen camera downgrade

We zien nu al eventjes gelekte renders van de OnePlus 9 verschijnen voor de release van het toestel, en een nieuwe versie van de beelden toont dat de Pro-versie van de smartphone een downgrade van de camera met zich meebrengt in vergelijking met de OnePlus 8 Pro.

LetsGoDigital heeft net nieuwe OnePlus 9 Pro-renders vrijgegeven, gebaseerd op verscheidene gelekte berichten over de smartphone. Deze beelden zijn updates van eerdere OnePlus 9 Pro-renders die we reeds hebben gezien, al zijn de verschillen beperkt (lees: bijna niet op te merken).

Deze beelden tonen een smartphone met een gelijkaardig scherm als de 8 Pro, dat gebogen is aan de randen en een geperforeerde opening heeft voor de selfiecamera op exact dezelfde positie als daarvoor. De plaatsing van de knoppen, met de volumeknoppen op de linkerkant van het toestel en de aan/uitknop en focusschuiver aan de rechterkant, blijft gelijk aan eerdere smartphones van het bedrijf.

Het grote verschil tussen deze OnePlus 9 Pro-render en eerdere versies, samen met de gelekte smartphone en de 8 Pro, zit in de camera-afdeling. Waar de OnePlus 8 Pro een camerabult heeft die zich achteraan het toestel centraal bevindt, zit het camerablok bij de 9 Pro links bovenaan - en de nieuwe renders tonen dat de camera-module groter en dikker is dan in de oudere beelden.

OnePlus 9 Pro camera downgrade

Als we kijken naar de nieuwe renders van de OnePlus 9 Pro, dan zien we vier camera's - twee hebben grote lenzen, wat kan duiden op een hoofdcamera en een telefoto of ultrawijde camera, en twee hebben kleinere lenzen en kunnen macro-, Time-of-Flight-, diepte-metende of monochromatische camera's zijn.

OnePlus 9 Pro 5G smartphone (3D renders and animation video)https://t.co/FtlnEnBBAs3D product renders by @CConceptCreator👌#oneplus #oneplus9pro pic.twitter.com/QFvRjdOcV4November 30, 2020

Er moet hier worden opgemerkt dat de OnePlus 8 Pro zowel een telefoto als een ultrawijde camera had, maar deze render suggereert dat er slechts een van de twee aanwezig zal zijn op de 9 Pro, samen met de hoofdcamera. Telefoto-, ultrawijde en wijde (gebruikt in 'hoofdcameras') lenzen hebben de neiging vrij groot te zijn, en deze render toont slechts twee die groot genoeg lijken.

LetsGoDigital denkt wel dat de 9 Pro een verbeterde zoomcapaciteit zal hebben in vergelijking met zijn voorganger, dus een van de lenzen die we zien, zou een telefotolens kunnen zijn, wat doet vermoeden dat de ultrawijde camera ontbreekt - of misschien heeft OnePlus beslist om de hoofdcamera te laten vallen en een ultrawijde te gebruiken voor 'standaard' foto's.

Met de kleinere lenzen zou OnePlus de 9 Pro kunnen voorzien van de bijkomende lenzen van de OnePlus 8, zoals de macrocamera. In onze review vonden we dat echter niet zo handig, zeker in vergelijking met de macro-modus van oudere OnePlus-smartphones die de ultrawijde camera gebruikten.

Deze gelekte render suggereert dat OnePlus de typische 'hoofdcamera + telefoto + ultrawijd'-combo achterwege laat die veel smartphones gebruiken voor een robuust fotografisch potentieel, dus we zullen nog even moeten afwachten wat het merk juist van plan is. Het is ook zeker mogelijk dat deze gelekte afbeelding helemaal niet klopt, dus neem het zeker met een korreltje zout.

We verwachten dat we de OnePlus 9 Pro in de eerste maanden van 2021 te zien gaan krijgen, samen met de gewone, niet-Pro-versie (en misschien ook een OnePlus 9E), en we zullen tot dan moeten wachten op zekerheid rond de smartphone. Blijf ons zeker volgen voor meer informatie rond lekken.