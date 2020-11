Gelekte OnePlus 9 render geeft eerste blik op 2021 vlaggenschip

Tot nu toe hebben we nog niet al te veel gehoord over wat de OnePlus 9 ons kan brengen qua specificaties of looks, maar een nieuw gerucht brengt wat leven in de brouwerij. In gelekte renders zien we hoe de OnePlus 9 er naar verluidt uit moet komen te zien.

De renders zijn samengesteld door 91Mobiles op basis van gelekte informatie over het toestel. Hoewel we zelf niet kunnen bevestigen of de OnePlus 9 renders accuraat zijn, komen ze wel van een bron die beschikt over een prima track record.

De OnePlus 9 komt naar verluidt met een display wat iets groter is dan het 6,55 inch scherm van de OnePlus 8 en OnePlus 8T. Exacte afmetingen vinden we echter niet terug.

Aan de voorzijde van de smartphone zit een klein gaatje in de linkerbovenhoek voor de frontcamera. Aan de achterzijde is er ruimte voor drie camera's. De camera's zitten net als bij de OnePlus 8T verpakt in de linkerbovenhoek.

(Image credit: 91mobiles)

Helaas valt er nog niets te lezen over wat voor camera's er precies aanwezig zullen zijn, laat staan verdere specificaties die van belang zijn. Volgt OnePlus de lijn van voorgaande jaren, dan is het niet meer dan logisch dat de Snapdragon 875 onder de motorkap zal zitten.

91Mobiles meldt verder dat er twee OnePlus 9-versies in de maak zijn. Je krijgt de mogelijkheid om te kiezen tussen de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro zo lijkt het, wat betekent dat OnePlus dezelfde strategie aanhoudt als bij de OnePlus 8-serie.

Gezien de toelegging van OnePlus rondom het snelladen verwachten we dat de supersnelle 65W laadtechnologie compatibel zal zijn met de nieuwe handset. Ook op softwarevlak verwachten we niet veel veranderingen; al jaren zorgt OxygenOS voor een bekend gezicht.

Heel veel meer (nuttige) geruchten hebben we nog niet gezien over de OnePlus 9 op het moment van schrijven. Wel weten we dat het toestel waarschijnlijk al in maart van volgend jaar op de markt komt. Dat zou een maand eerder zijn dan de reguliere OnePlus 8-serie.