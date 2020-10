Codenaam OnePlus 9 lekt uit voor verwachte lancering in april 2021

Slechts een paar dagen nadat we onze OnePlus 9 wishlist hadden geschreven, tweette een leaker dat de OnePlus 9 en 9 Pro momenteel in ontwikkeling zijn met een verfrissende codenaam.

"Lemonade" is wat de OnePlus 9 serie wordt genoemd, althans intern, volgens leaker Max J. Misschien zien we dus een telefoon die verfrissend en kleurrijk is.

Daarbovenop bevatte de tweet een gefotoshopt beeld van de vermeende codenaam van OnePlus met daarover twee blauwe telefoons met platte displays die de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro moeten voorstellen.

In de antwoorden op de tweet zei Max J. echter dat de kleurkeuze 'verzonnen' was, omdat hij de kleurvarianten van de reeks nog niet kent. Toen iemand vroeg of de OnePlus 9 een gebogen display zou hebben zoals de OnePlus 8 of een plat display zoals de OnePlus 8T, zei hij dat hij 'een gebogen scherm op dit punt niet kan bevestigen of ontkennen'.

Hij zegt alleen dat hij verwacht dat de nieuwe reeks in april 2021 wordt gelanceerd, wat overeenkomt met onze eigen voorspelling. Dit bleek echter een gok te zijn, geen uitgelekte informatie.

Veel gokwerk

Over het geheel genomen hebben we niet veel geleerd van dit lek naast de codenaam.

Gebaseerd op onze eigen OnePlus 9 voorspellingen, zou het basismodel eindelijk draadloos kunnen opladen, een verbeterde telelens en een grotere batterij hebben, evenals twee selfiecamera's.

Max J. onthulde in een aparte tweet dat de OnePlus 8 oorspronkelijk vijf kleuropties had: blauw, geel, rood, paars en een Aura Glow-achtige kleur. Gezien het feit dat we uiteindelijk maar drie kleurkeuzes hadden, is het interessant om te zien welke kleuren uiteindelijk werden opgegeven.

Hoewel dit pure speculatie is, zou het niet verwonderlijk zijn als het ontbrekende gele kleurenpatroon weer opduikt voor de Lemonade OnePlus telefoons.

Via Phone Arena