Gerucht: OnePlus 9 'Lite' krijgt weer een andere naam

Een vermoeiend aantal leaks heeft de afgelopen tijd de diverse telefoonnamen van de OnePlus 9-serie proberen te duiden. Deze week zien we een nieuw gerucht verschijnen wat we aan de lijst kunnen toevoegen met kanshebbers.

De bekende leaker Evan Blass heeft een stukje code gevonden waar gerefereerd wordt naar 'OnePlus 9R', zo meldt hij op zijn Voice Channel. Het is niet duidelijk waar deze code vandaan komt, of dat dit simpelweg een creatieve manier is om info te delen afkomstig van andere middelen.

De OnePlus 9R voegen we toe aan de alsmaar groeiende lijst met namen die we gehoord hebben voor deze 'mogelijke' smartphone. Andere kanshebbers zijn: OnePlus 9 Lite, OnePlus 9 SE, OnePlus Lite, OnePlus 9E en nog enkele Nord-gerelateerde namen.

Het betaalbare OnePlus 9-model komt naar verluidt met iets mindere specificaties dan de reguliere versie. Verwacht wordt dat OnePlus de twee smartphones uit de doeken doet samen met de OnePlus 9 Pro.

Wat gaat het worden?

Hello, OnePlus 9R: https://t.co/0ARy9HiUXWFebruary 24, 2021 See more

Wil je graag bijblijven bij wat deze betaalbare OnePlus 9-versie precies in petto heeft, maar heb je geen idee waar je op moet zoeken? In plaats van de lijsten af te gaan op zoek naar mogelijke namen, raden we je aan om even af te wachten tot de lancering, of totdat OnePlus zelf meer duidelijkheid hierover geeft.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze verwarring niet afkomstig is van OnePlus, maar van de 'leakers'. Verschillende bronnen melden namelijk verschillende namen.

Laten we hopen dat OnePlus het niet al te gek gaat maken op het naamvlak. Vorig jaar zagen we dat de fabrikant al de nodige verwarrende toestelnamen had bedacht voor haar telefoons. Denk hierbij aan de Nord N10, of de Nord N100. Ben je geen OnePlus-fan, dan is het lastig om op basis van de naam te zien welke van de twee de betere is.

Op het moment van schrijven kunnen we nog geen inschatting maken van een mogelijke releasedatum. Afgaande op voorgaande jaren en de mate van geruchten verwachten we dat een lancering in maart of april mogelijk moet zijn, en in een uiterst geval zien we mei nog als optie. Vooralsnog is het echter afwachten geblazen.