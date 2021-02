Oppo Find X3 leak toont prijzen en kleuren voor hele reeks

We verwachten dat de drie Oppo Find X3-modellen binnenkort worden aangekondigd - mogelijk al op 11 maart - en het ziet ernaar uit dat het premiummodel twee keer zo duur wordt als de Lite-versie.

Dat nieuws is afkomstig van 91Mobiles en leaker Sudhanshu Ambhore, die de vermeende prijzen voor de Oppo Find X3 Lite, Oppo Find X3 Neo en de Oppo Finx X3 Pro bekend maakte.

De Oppo Find X3 Pro kost naar verluidt tussen de 1.000 en 1.200 euro. Hiermee krijg je een model met 12GB RAM en 256GB opslag, al is het momenteel nog niet duidelijk of er ook andere versies beschikbaar zullen zijn. Het leak stelt ook dat de Find X3 Pro in vier verschillende tinten verschijnt: blauw, wit, oranje en zwart.

Daarop volgt de Oppo Find X3 Neo, met een prijskaartje dat tussen de 700 en 800 euro moet liggen. Dit zou ook voor een toestel met 12GB RAM en 256GB opslag zijn, maar de Find X3 Neo verschijnt enkel in zilver of zwart.

Tot slot is er ook de Oppo Find X3 Lite. Volgens dezelfde bron zou de prijs tussen de 400 en 500 euro liggen. Deze smartphone komt met 8GB RAM en 128GB opslag, en zal enkel beschikbaar zijn in zwarte en blauwe tinten.

We moeten natuurlijk deze prijzen steeds met een korreltje zout nemen. We praten hier nog steeds over leaks in plaats van officiële cijfers, dus dat laat de geloofwaardigheid al afnemen. We moeten echter wel toegeven dat de cijfers eerder geloofwaardig klinken.

Van X naar A

Al deze smartphones zullen naar verluidt ook 5G ondersteunen zoals je wel verwacht. De bron gaf ook details over twee andere aankomende Oppo-smartphones: de Oppo A94 en de Oppo A54.

Deze zouden ook beide met 5G komen. De Oppo A94 kost blijkbaar tussen de 300 en 400 euro en komt in zwart of wit. De Oppo A54 valt tussen de 200 en 300 euro en komt met een zwarte of paarse tint.

Nogmaals, ook deze prijzen moet je met een korreltje zout nemen. Het is nog onduidelijk wanneer deze twee modellen worden gelanceerd, maar de Oppo Find X3-reeks zal niet meer lang op zich laten wachten. Zodra hij uitkomt, zal je alle officiële prijzen en details op TechRadar zien verschijnen.

Via GizChina