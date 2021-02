'Oppo Find X3 krijgt speciaal ontworpen camerasensoren'

We weten dat de Oppo Find X3-smartphones volgende maand verschijnen, maar er zijn nog enkele details nog niet onthuld. Enkele daarvan zijn de exacte specs van de cameramodules, maar gelukkig hebben we hier nu wat meer informatie.

Verscheidene bronnen binnen China, die GSMArena wist te bundelen, suggereren dat de achterste camera's op minstens één van de Oppo Find X3-toestellen voorzien zijn van een paar custom IMX766-sensoren ontwikkeld door Sony.

Dat zijn dezelfde high-end sensoren die we reeds in de Oppo Reno 5-reeks kunnen terugvinden. Als het volgende Oppo-toestel met twee van deze sensoren komt, dan kunnen we nog meer upgrades zien verschijnen als het op foto- en videoprestaties aankomt.

De capaciteiten van hun camera's heeft ervoor gezorgd dat de Oppo Find X2-reeks zich van zijn concurrenten kon onderscheiden, zeker als het op fotografie bij weinig licht aankomt. Het ziet ernaar uit dat Oppo in 2021 zelfs met iets beters op de proppen komt.

Vier Find X3-toestellen

Als we van de recente aanmeldingen bij regulatoren en verschenen benchmarks mogen uitgaan, ziet het ernaar uit dat we vier verschillende toestellen mogen verwelkomen in de Oppo Find X3-reeks. Dat worden dan een standaard X3-model, en een Pro-, Neo- en Lite-variant, met verschillende specs en prijskaartjes.

Er werd ook al online gedebatteerd of de standaard Oppo Find X3 wel deel van zijn reeks zou uitmaken, zoals bij de Find X2-serie. Op basis van de laatste informatie vermoeden we wel dat we dit jaar weer vier toestellen zien verschijnen, net zoals vorig jaar.

Er doen ook geruchten de ronde dat er een meer geavanceerde sensor in ontwikkeling is. De Sony IMX789 moet de opvolger zijn van de IMX689 in de Oppo Find X2 Pro. Deze IMX789 zou wel enkel in de Oppo Find X3 Pro verschijnen, als we de verhalen mogen geloven.

We horen al even dat de nieuwe Oppo-smartphones met een 50MP hoofd-, 50MP groothoek-, 13MP telefoto- en 3MP macrocamera komen, maar ook dat werd nog niet bevestigd. We zullen hoe dan ook niet meer al te lang moeten wachten. Naast alle andere premium functies en specs in de Find X3-reeks hebben we sterk de indruk dat de camera's niet tegen zullen vallen.