'Oppo Find X3 beschikt over nieuwe high-end camerasensor'

De Oppo Find X2 Pro behoort zonder meer tot een van de beste camera-smartphones van dit moment. Het ziet ernaar uit dat Oppo niet van plan is om gas terug te nemen bij de ontwikkeling van de camerakwaliteiten in de Oppo Find X3.

Volgens de populaire Chinese 'leaker' Digital Chat Station test Oppo een nieuwe camerasensor voor smartphones, afkomstig van Sony. Het zou gaan om de IMX789, en die sensor wordt hoogstwaarschijnlijk gebruikt voor het nieuwste vlaggenschip van Oppo.

Afgaande op de naam alleen, lijkt de IMX789 de opvolger te worden van de IMX689 sensor. Laat die sensor nu net in de Find X2 Pro te hebben gezeten (als eerste zelfs). Na de Find X2 Pro werd de sensor ook gebruikt in de OnePlus 8 Pro. Doordat het om een grote sensor gaat, vangt de sensor ook meer licht op, met als gevolg dat foto's er op bovengenoemde smartphones vaak goed uitzagen.

Het is aannemelijk dat de IMX789 een verbetering is ten opzichte van de 689, wellicht genoeg om Oppo's te verschijnen vlaggenschip te kronen tot misschien wel de beste camera-smartphone van 2021.

Sony als favoriet

Waarschijnlijk is de IMX789 gebouwd met de Oppo Find X3 in het achterhoofd, aangezien Sony Exmor (de maker van de IMX sensoren) en Oppo in het verleden vaker hebben samengewerkt. Een goed voorbeeld hiervan is de Oppo Reno 5 Pro Plus met zijn IMX766, een 50MP-camerasensor die exclusief voor deze telefoon is ontwikkeld door Sony.

Het is zeker mogelijk dat de IMX766 en IMX789 op den duur gebruikt zullen gaan worden door andere merken, mogelijk OnePlus en Vivo. Dit zijn twee bedrijven die vaak de nodige technologie met elkaar delen (omdat ze onder hetzelfde moederbedrijf vallen).

Volgens de boodschapper van het nieuws is dat laatste waarschijnlijk niet het geval wat betreft de IMX789, waardoor Oppo mogelijk een grote troef in handen heeft ten opzichte van de concurrentie.

We verwachten de Oppo Find X3 in de eerste maanden van 2020 te zien, dus we zullen tot die tijd moeten wachten om te zien of dit lek accuraat is. Voor die tijd verwachten we echter nog de nodige geruchten en nieuwtjes te onderscheppen rondom de nieuwe smartphone van Oppo.