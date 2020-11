'Oppo Reno 5 Pro verschijnt binnenkort en krijgt batterij upgrade'

Oppo heeft enkele van de beste middenklasse smartphones op de markt gebracht in de afgelopen jaren. Het vlaggenschip Oppo Find X2 Pro bevindt zich momenteel zelfs in de top vijf van onze beste smartphones. Als je op zoek bent naar een Oppo-toestel, hoef je mogelijk niet lang meer te wachten op een nieuwe variant. De Oppo Reno 5 Pro lanceert naar verluidt binnenkort.

Dit vermoeden is er omdat het modelnummer dat gelinkt is aan het toestel is opgemerkt op TENAA (een Chinees certificatiebureau) door Nashville Chatter. Op deze plek zien we vaak telefoons waarvan de release nabij is.

Naast de suggestie dat de komst van de Oppo Reno 5 Pro dichtbij is, lijken er ook wat specificaties gelekt, waaronder een 6,55 inch scherm en een 2,125mAh batterij.

Twee is beter dan een

2,125mAh klinkt misschien weinig voor een batterij, maar GSMArena benoemt dat het waarschijnlijk slechts om een van de twee cellen gaat die 65W laden mogelijk moet maken. Ervan uitgaande dat de andere cel dezelfde capaciteit heeft, gaat het waarschijnlijk om 4,250mAh capaciteit in totaal.

De afmetingen worden ook genoemd, namelijk 158,7 x 73,2 x 7,6 mm. Dit zou betekenen dat de Oppo Reno 5 Pro vergelijkbaar is qua formaat aan de 159,6 x 72,5 x 7,6 mm Oppo Reno 4 Pro 5G.

Het 6,55 inch scherm is dezelfde grootte als die van de Reno 4 Pro 5G. De batterij zou in dit geval iets groter moeten zijn, aangezien de Oppo Reno 4 Pro 5G er een heeft van 4,000mAh.

Op deze informatie na, weten we vrij weinig over de Oppo Reno 5 Pro. Gebaseerd op de voorganger zal het waarschijnlijk een scherm met gebogen randen bevatten en een redelijke kracht hebben voor een middenklasse toestel. Zodra we meer weten, lees je dat hier op TechRadar.