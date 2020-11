Review in een notendop

De nieuwe generatie van Oppo's midrange-serie Reno is hier, en de spotlights zijn voornamelijk gericht op de Reno 4 Pro 5G. Met een hoogwaardig ontwerp en degelijke specificaties moet ook deze smartphone bij consumenten in de smaak vallen.

De vorige variant, de Oppo Reno 3 Pro, kende niet al te sterke prestaties. Met de Reno 4 Pro 5G heeft Oppo het beter aangepakt. Er is nu een sterke chipset aanwezig, alsook SuperVOOC 2.0 65W snellaadtechnologie.

We vonden het ontwerp van de Oppo Reno 3 Pro mooi en Oppo heeft het verder verbeterd met de Reno 4 Pro 5G. Het is een slankere en lichtere telefoon, bekleed met glas en metaal, wat hem een premium gevoel en uiterlijk geeft. Hij heeft ook een comfortabele vormfactor dankzij het slanke profiel en de gebogen randen.

Tenzij je kleine handen hebt, zou je geen moeite moeten hebben met het hanteren en bedienen van de telefoon met één hand. Toegegeven, de bovenste rand aanraken kan lastig zijn, maar er is voldoende software aanwezig om dit te vergemakkelijken.

Het 6,5 inch AMOLED-display is zeer kleurrijk, maar ook iets oververzadigd in de standaard instellingen. De diepe zwarttinten en felle kleuren zijn makkelijk te zien vanuit diverse kijkhoeken.

De resolutie is met Full HD+ gewoontjes, maar de helderheid vinden we meer dan goed. In fel zonlicht het scherm aflezen moet dus geen probleem vormen. Ook prettig vinden we de 90Hz ververssnelheid, waardoor scrollen en swipen lekker vloeiend voelt.

Met de 4000mAh aan accucapaciteit haal je bij regulier gebruik makkelijk het einde van de dag, en zo af en toe ook nog de volgende morgen. Misschien nog wel de sterkste eigenschap van de Reno 4 Pro 5G is de 65W oplaadsnelheid, waardoor het toestel binnen 30 minuten volledig opgeladen is, iets wat we kennen van de Oppo Find X2 Pro.

De Oppo Reno 4 Pro 5G heeft een multifunctionele camera-opzet, maar we merkten dat de sensoren moeite hadden om accuraat kleuren en contrast op te vangen. Zelfs met HDR zien afbeeldingen er af en toe wat uitgewassen uit. Wel goed vinden we de ingebouwde nachtmodus, waardoor licht en details in donkere gebieden helderder en levendiger eruitzien. Let er wel op dat je 5 tot 10 seconden niet met je handen moet bewegen.

(Image credit: Future)

ColorOS 7.2 is de softwareschil van Oppo die over Android 10 heen ligt. De Chinese schil komt met enkele zeer interessante functies. Onder meer een optie om alle icoontjes dichter bij elkaar te krijgen met één simpel gebaar. Verder is een 'zwevende' slimme balk die aan de zijkant zit en frequent gebruikte tools en applicaties toont.

Onder de motorkap vinden we de Reno 4G Pro 5G een Snapdragon 765G. Het is zeker een redelijke chipset en kan dagelijkse taken met gemak aan. Een echte gaming chipset is het niet, maar dat merk je pas echt bij zware spellen. Voor de prijs van de Reno 4 Pro 5G is de chipset echter wat ondermaats.

Momenteel zijn er andere smartphones op de markt die, buiten de oplaadsnelheid waarschijnlijk, hetzelfde presteren als de Reno 4 Pro 5G voor net zoveel of minder geld. Dat maakt de smartphone dan ook lastig om aan te raden aan prijsbewuste consumenten.

Oppo Reno 4 Pro 5G prijs en beschikbaarheid

Nu beschikbaar in de Benelux

Adviesprijs van 799 euro

Kleuren: Galactic Blue en Space Black

De Oppo Reno 4 Pro 5G kwam op 8 oktober beschikbaar in België en 12 oktober in Nederland voor de prijs van 799 euro. De beschikbare kleuren voor de premium midranger van de Reno 4 Pro 5G zijn Galactic Blue en Space Black. Het toestel komt uit in één versie met 256GB aan opslaggeheugen en 12GB RAM.

(Image credit: Future)

Design en display

Dun, licht en curvy

6,5 inch 1080 x 2400 AMOLED scherm

90Hz ververssnelheid

De Oppo Reno 4 Pro 5G heeft een premium ontwerp en feeling wat het prijskaartje in het middensegment maskeert. Van het gebogen Gorilla Glass 6-display aan de voorzijde tot aan de glazen achterzijde met subtiel herhaald Oppo-monogram en glanzend aluminium frame.

Het toestel is ook erg dun met 7,6 millimeter dikte, en met 172 gram aangenaam licht. De gebogen randen aan de achterkant geven een lichte grip, maar we raden toch aan om het gebundelde siliconen hoesje te gebruiken, want de smartphone blijft nogal glad.

(Image credit: Future)

Het hoge en slanke profiel van de Reno 4 Pro 5G maakt het mogelijk om de smartphone comfortabel met één hand vast te houden en te gebruiken. Je kunt gemakkelijk met je duim bij de zorgvuldig geplaatste aan/uit-knop aan de rechterkant komen. Hij rust net boven het middelste punt, zodat je er gemakkelijk bij kunt. De volumeregelaar bevindt zich aan de tegenoverliggende zijde, die iets hoger is geplaatst dan de aan/uit-knop.

De bovenste rand is een glad, metalen frame (buiten de antennebanden en een microfoongat), terwijl de onderkant een luidspreker, USB-C-poort en een dual-SIM-lade herbergt. In tegenstelling tot de niet-5G-variant biedt de Reno 4 Pro 5G mogelijkheid om het geheugen uit te breiden. Daarnaast is er geen hoofdtelefoonaansluiting te vinden.

De camerabult op de rug van de telefoon bestaan uit twee delen: een deel dat de basis vormt rond de drie camera's, en de lenzen die uit de behuizing zelf steken steken. De gebundelde behuizing biedt hier weinig bescherming, dus het gebruiken van het meegeleverde siliconen hoesje is naar onze mening geen overbodige luxe.

(Image credit: Future)

Aan de voorzijde is er een 6,5 inch AMOLED-display gemonteerd met een 20:9 beeldverhouding en Full HD+ (1080 x 2400) resolutie. Dit komt neer op 402 pixels per inch. Het contrast en de verzadiging van het scherm zijn wat aan de extreme kant, maar dit kun je aanpassen in het instellingenscherm. Desalniettemin zien kleuren er mooi levendig uit, alsook de zwarttinten. Het is niet het meest 'zuivere' of scherpste display op de markt, maar het is zeker niet onaangenaam om naar te kijken.

De minimale randen rondom het gebogen display zorgen voor een prettige kijkervaring. Een prettige bijkomstigheid is dat het display een 90Hz ververssnelheid ondersteunt. Dit maakt het scrollen en swipen op je smartphone een stuk prettiger om naar te kijken, evenals het spelen van games.

Het scherm is met 20:9 erg lang en smal te noemen, en dat heeft zo zijn voor en nadelen. Je ziet meer van je Twitter-feed bijvoorbeeld, maar bij het bekijken van YouTube-video's of Netflix-series zie je vaak twee grote zwarte balken langs de content. Het display bevat ook een vingerafdrukscanner op het scherm, die de telefoon snel en nauwkeurig ontgrendelt.

(Image credit: Future)

Camera

48MP-hoofdcamera, 12MP-groothoek, en 13MP-telefoto

Sterke nachtmodus

Oppo Reno 4 Pro 5G heeft twee camera's minder dan zijn voorganger. Ook is de 48MP-hoofdcamera 'minder' qua pixels, maar in de praktijk wil dat niet meteen iets zeggen. Om exact te zijn zit er een primaire 48MP f/1,7 IMX586-sensor, 12MP f/2,2 groothoeksensor, en een 13MP f/2,4 telefotocamera met 2x optische zoom, 5x hybride zoom (optisch en digitaal gemixt) en 20x digitale zoom.

Foto's genomen met de Reno 4 Pro 5G zijn over het algemeen goed bij veel licht en met een vaste hand. De hoofdcamera kan 48MP-foto's maken, hoewel deze standaard is ingesteld op 12MP. Beelden die zijn gemaakt met 48MP lijken gedetailleerder te zijn. In situaties waarbij de lichtomstandigheden niet optimaal zijn, raden we aan om 12MP te gebruiken. Hierbij worden namelijk vier individuele pixels (en het opgevangen licht) gecombineerd.

(Image credit: Future)

De standaard 12MP-beelden hebben nog steeds een goed detailniveau, maar de AI-modus kan onnatuurlijke niveaus van contrast en kleur toevoegen, wat een probleem is waar we ook tegenaan liepen met de Reno 3 Pro. HDR kan in enkele gevallen helpen om voldoende kleur op te pikken en door te voorkomen dat de beelden te zwak of overbelicht geschoten worden.

Met de groothoekcamera kun je meer in één plaatje proppen, maar de kwaliteit daalt logischerwijs vergeleken met de primaire sensor. Beelden zijn wat minder helder met een merkbaar gebrek aan detail en kleur. Bij brede landschapsfoto's is dit geen probleem, omdat het inschakelen van HDR de kleurencompositie kan versterken, maar voor onderwerpen die dichterbij zijn, vinden we de foto's niet scherp genoeg voor een mooi eindresultaat.

Ook hier is het mogelijk om in te zoomen met de telelens die met digitale zoom tot 20x kan worden ingezoomd. Hoe verder je inzoomt, hoe meer ruis en korreliger de foto's eruit komen te zien.

Beelden zijn prima tot 2x en zelfs 5x in bepaalde scenario's, maar daarbuiten zijn de beelden gewoon te korrelig. Met name wanneer je niet in de buitenlucht met behulp van natuurlijke belichting foto's kunt maken, vallen de resultaten wat tegen.

Afbeelding 1 van 5 Groothoeksensor (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 5 Primair (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 5 5x Zoom (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 5 10x Zoom (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 5 20x Zoom (Image credit: Future)

Je kunt video's schieten in 4K-resolutie met maximaal 30 frames per seconde. In 1080p kun je wel 60 frames per seconde gebruiken. Reguliere video's zien er dankzij de elektronische beeldstabilisatie vrij stabiel uit. Het is niet perfect, maar er zijn concurrenten met gelijkwaardige specs die minder presteren.

Voor nog vloeiendere video's kun je de Ultra Steady-modus inschakelen. Deze modus haalt zoveel mogelijk trillingen uit een video. Hiervoor wordt ook de 12MP-groothoeksensor gebruikt, zodat de software de video kan bijsnijden om het overtollige schudden te compenseren. Het is een nette truc die zorgt voor stabielere video, maar de kwaliteit is duidelijk wat minder.

De camera-app blijft vrij minimalistisch en makkelijk in gebruik, het lijkt een beetje op wat we gewend zijn van Huawei's EMUI. Foto's worden snel en scherp afgedrukt. Alleen de nachtmodus is een uitzondering hierop. Voor de fanatici onder ons is er een Pro-modus aanwezig.

Om meer flair aan je foto toe te voegen, kun je tikken op het icoontje van de samengevoegde cirkels linksboven in de camera-app, waarmee je 10 filters in Instagram-stijl krijgt om mee te spelen. De portretmodus schiet tevens zeer strakke en nauwkeurige plaatjes met achtergrondvervaging.

De nachtmodus is het hoogtepunt van de Reno 4 Pro 5G-camera. De modus houdt ruis weg en voegt details toe aan donkere gebieden die je normaal gesproken niet zou zien. Zoals je hieronder ziet, heeft dat enorme (positieve) gevolgen voor het eindresultaat. Houd er wel rekening mee dat je echt 5 tot 10 seconden de smartphone vast moet houden voor een gelukt plaatje. De nachtmodus werkt ook voor video, maar is iets minder indrukwekkend.

Afbeelding 1 van 4 Nachtmodus uit (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 4 Nachtmodus aan (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 4 Nachtmodus uit (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 Nachtmodus aan (Image credit: Future)

De 32MP-frontcamera is dezelfde sensor die we terugvinden in de OnePlus Nord. Ook hier geldt: best prima resultaten in situaties met voldoende licht, maar zo niet, dan gaat de kwaliteit snel achteruit. Ook maakt de AI de plaatjes iets te zacht en onnatuurlijk. Leuke extra: er is een vorm van beeldstabilisatie aan de voorzijde aanwezig voor filmpjes.

Software

ColorOS 7.2 bovenop Android 10

Handige extra functies

De Reno 4 Pro 5G draait ColorOS 7.2, dat gebaseerd is op Android 10. Het is qua functionaliteit vergelijkbaar met andere Oppo-telefoons zoals de Reno 3 Pro en Find X2, maar dan met een paar toegevoegde extra's.

De eerste is 'Icon pull down', een functie die alle pictogrammen van de app op het scherm met een eenvoudige veegbeweging naar een hoekje drukt, zodat je gemakkelijk bij moeilijk bereikbare apps kunt komen. Het is een handige functie die we vaak gebruikten, omdat de Reno 4 Pro 5G vrij lang is en de toegang tot apps aan de top nogal lastig kan zijn. Deze modus werkt echter niet als je in een app zit.

(Image credit: Future)

Bloatware is gelukkig beperkt. Je krijgt de gebruikelijke suite van Google-apps weggestopt in een map, en de enige overtollige apps zijn Soloop (app voor videobewerking), OPPO Labs, wat experimentele functies bevat zoals het maken van aangepaste ringtones, een ontspanningsapplicatie, en meer. Daarnaast zijn er slechts een handvol apps van derden die snel kunnen worden verwijderd.

Een andere functie die we erg leuk vinden is de Floating Bar, een slimme zijbalk die is vastgepind aan de rand van het scherm en een lijst van veelgebruikte tools en apps toont. Je kunt deze tevoorschijn halen door over de rand van het scherm te swipen.

(Image credit: Future)

Verder is er een always-on display aanwezig, evenals Dolby Atmos voor verbeterde audiomodi. In combinatie met de stereospeakers van de Oppo Reno 4 Pro 5G komt er nog best redelijk geluid uit het apparaat. Edge-verlichting is ook aanwezig en ken je wellicht al van Samsung-smartphones (de randen geven licht als je een melding krijgt).

Navigeren door de UI is een prettige aangelegenheid. Het bladeren door verschillende schermen voelt snel en responsief, maar het voelt allemaal iets minder verfijnd dan wat we hebben gezien van andere Android-schillen, zoals Samsungs One UI.

Hardware en prestaties

Snapdragon 765G chipset

Solide prestaties, mindere benchmarks

256GB opslag en 5G-ondersteuning

De Qualcomm Snapdragon 765G zit onder de motorkap van de Reno 4 Pro 5G en wordt bijgestaan door een flinke 12GB RAM, waardoor multitasken lekker vloeiend en responsief aanvoelt. Apps laden snel en de telefoon kan zowel multitasken als intensieve games makkelijker aan dan de meeste midrangers.

Buiten een enkele hapering hier en daar zijn zware spellen zoals Shadowgun Legends en Asphalt 9 prima te spelen. Ook het 90Hz display draagt bij aan een betere spel-ervaring. Er zijn betere alternatieven op de markt, maar dat is vooral voor de hardcore gamers onder ons merkbaar.

De benchmarktest toont dat de Reno 4 Pro 5G niet heel super scoort met 614 op single-core en 1.803 multi-core op Geekbench 5. Dat is lager dan bijvoorbeeld de OnePlus 7T. Benchmarktests zeggen zeker niet alles, want in de praktijk zagen we dat de smartphone prima in staat is om wat zwaarder werk aan te kunnen.

(Image credit: Future)

Zoals gezegd is het opslaggeheugen niet uitbreidbaar. Aangezien er 256GB aan opslaggeheugen beschikbaar is, zal dat voor vrijwel niemand een probleem zijn. Een koptelefooningang ontbreekt eveneens. Het is een schrale troost dat de stereospeakers nog vrij aardig klinken.

De naam van het beestje zegt het al: er is 5G-ondersteuning inbegrepen. Op het moment van schrijven heb je daar nog niet heel veel aan, maar met deze telefoon ben je wel goed voorbereid op de toekomstige uitrol van het nieuwe mobiele netwerk.

Batterijduur

4.000mAh aan accucapaciteit

65W laden is razendsnel

Geen draadloos laden

De accucapaciteit van de Oppo Reno 4 Pro 5G bedraagt 4.000mAh, en dat is vrij redelijk voor een 2020 smartphone. Bij regulier gebruik houd je het makkelijk één dag vol. We hebben het dan over een dag gevuld met wat social media, video's streamen, Spotify op de achtergrond, en hier en daar een spelletje spelen.

Het is mogelijk om iets meer dan één dag uit de accu te halen. Zo verbruikt het scherm nogal veel batterijsap als de helderheid hoog is, of je speelt intensieve spelletjes op de Reno 4 Pro 5G.

De prestaties van de batterij werden weerspiegeld in onze videotest, waarbij een 90 minuten durende Full HD-video met maximale helderheid werd afgespeeld en de accounts op de achtergrond werden gesynchroniseerd. Onze volledig opgeladen Reno 4 Pro 5G moest 14 procent toegeven in dit proces, wat nogal behoorlijk is voor een high-end telefoon.

(Image credit: Future)

Misschien wel de beste functie van de Oppo Reno 4 Pro 5G is de oplaadsnelheid er is namelijk ondersteuning voor de SuperVOOC 2.0-standaard, wat resulteert in een laadsnelheid van maar liefst 65W. Binnen 30 minuten is het toestel volledig opgeladen, een resultaat waar vrijwel geen enkele concurrent aan kan tippen.

Helaas is er geen ondersteuning voor draadloos opladen aanwezig, zoals bij alle tot nog toe uitgebrachte Reno-telefoons. Naar onze mening maakt de bekabelde oplaadsnelheid echter veel goed.

Moet ik de Oppo Reno 4 Pro 5G kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een premium design zoekt dat comfortabel in je hand ligt

De Oppo Reno 4 Pro 5G ziet eruit om door een ringetje te halen, en hij ligt ook nog eens lekker in de hand vanwege de gebogen randen.

Je op zoek bent naar een langwerpig AMOLED-display

Het scherm van de Reno 4 Pro 5G is best mooi om naar te kijken, en dankzij de 20:9 verhouding zie je meer content van je sociale mediakanalen dan ooit tevoren.

Je graag in de avonduren foto's en video's maakt

De inbegrepen nachtmodus van Oppo is echt bijzonder sterk. Houd het toestel in deze modus 5 tot 10 seconden stil, en het eindresultaat is beter dan je verwacht.

Koop hem niet als...

Je high-end prestaties wil hebben

De Snapdragon 765G is een prima chipset, maar in deze prijsklasse zijn er tal van snellere alternatieven te vinden, waaronder de Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

Je niet houdt van langwerpige smartphones

De Reno 4 Pro 5G is niet breed, maar wel heel lang. Mensen met kleine handen zullen waarschijnlijk moeite hebben met het toestel te bedienen met één hand.