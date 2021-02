'Oppo Find X3 verschijnt heel snel'

De Oppo Find X3-reeks zou wel enkele van de meest spannende high-end smartphones van het jaar kunnen bevatten, en hij is er bijna. Oppo zelf heeft al laten vallen dat de reeks in maart wordt onthuld, maar nu hebben we een idee van de exacte datum.

Volgens Jon Prosser (een leaker met een gemengd maar enigszins betrouwbare reputatie) worden de Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Lite en Oppo Find X3 Neo allemaal op 11 maart onthuld, wat op het moment van schrijven over twee weken is.

Volgens Prosser zal je ook in staat zijn om ze op 31 maart te pre-orderen, en zullen ze op 14 april in de winkelrekken verschijnen. Het is en blijft slechts een leak, dus we moeten deze data met een korreltje zout nemen. Er zijn echter geen conflicterende geruchten, dus het zou wel eens kunnen kloppen.

Je zal waarschijnlijk hebben opgemerkt dat er geen standaard Oppo Find X3 wordt vermeld, en geruchten suggereren dat dit toestel ook niet zal verschijnen, al zijn we daar nog niet zo zeker van.

Hoe dan ook, het wordt een interessante smartphone-reeks. Als we van eerdere leaks mogen uitgaan, dan bevat de Oppo Find X3 Pro een quad-lens camera met een 50MP hoofd, 50 groothoek, 13MP telefoto en 3MP macrocamera. Laatstgenoemde komt naar verluidt met een 25x zoomfunctie, waardoor het haast een microscoop wordt.

De Find X3 Pro zou ook een 6,7 inch gebogen 1440 x 3216 scherm hebben met een ververssnelheid van 120Hz, een 4.500mAh batterij, 65W laden en een high-end Snapdragon 888 chipset. Met andere woorden: het wordt mogelijk een sterke concurrent voor de Samsung Galaxy S21-reeks en de Xiaomi Mi 11.

Maart wordt zo te zien een drukke periode voor high-end smartphones. Op 10 maart wordt de Asus ROG Phone 5 aangekondigd, en de Huawei P50-reeks verschijnt waarschijnlijk later die maand.

Via PocketLint