Oppo Find X3 lancering bevestigd voor maart

Een van de grote smartphones in het begin van 2021 wordt de Oppo Find X3. Het bedrijf heeft net duidelijk gemaakt dat het toestel in maart zal verschijnen.

Deze informatie komt van het Chinese sociale mediaplatform Weibo, waar het bedrijf het volgende postte (in het Chinees, maar we hebben het kort door Google Translate gehaald): "#Onmogelijke oppervlakte# Tot in maart".

Dat is echter niet zo cryptisch als het klinkt: "onmogelijke oppervlakte" is een verwijzing naar de Oppo Find X3, en in het bijzonder zijn scherm, aangezien dat een belangrijk verkooppunt wordt voor de smartphone.

Het bedrijf heeft al veel schermfuncties van de smartphone bevestigd, waaronder verbeterde schermkleurprofielen en een systeem dat een grotere kleurnauwkeurigheid verzekert van streamingapps.

We hoeven je niet te vertellen wat "Tot in maart" wil zeggen, maar het houdt in dat de Oppo Find X3 exact een jaar na de Oppo Find X2 uitkomt.

De schaduw van MWC

De Oppo Find X2 moest op MWC 2020 gelanceerd worden, een jaarlijkse techshow in februari waar veel nieuwe smartphones worden onthuld. Dat evenement werd geannuleerd, en vindt in 2021 pas in juni plaats.

We zien dit jaar twee dingen gebeuren: sommige smartphones die normaal in februari lanceren, zoals de Xiaomi Mi 11 en Samsung Galaxy S21, worden al eerder bekend gemaakt (Samsung lanceert al enkele jaren geen toestellen op MWC, maar met zijn eigen evenement dat een tweetal weken daarvoor plaatsvindt, is het niet moeilijk om ze allemaal bij elkaar te nemen).

Sommige andere smartphones, zoals de Oppo Find X3 en nog een boel nieuwe waar we nog niets van hebben gehoord, worden pas later bekend gemaakt, zoals Oppo nu in maart zal doen. Dit geeft het bedrijf meer tijd om zijn smartphone volledig uit te werken, maar het gebrek aan concurrentie zorgt er dan wel voor dat Android-zwaargewichten van Samsung zich in alle rust een weg kunnen banen naar de broekzakken van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe smartphone.

Zodra de lancering van de Oppo Find X3 plaatsvindt in maart, zullen we je voorzien van alle informatie over de nieuwe smartphones. Tot dan krijgen we ongetwijfeld nog een hoop nieuws en geruchten binnen, dus blijf zeker een kijkje nemen op TechRadar.