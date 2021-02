Asus ROG Phone 5 design en specs gelekt

Het is nog niet geheel bekend of de volgende gaming smartphone van Asus de ROG Phone 4 of 5 zal heten. Wat de benaming ook is, het toestel is zojuist verschenen in een certificering van het Chinese TENAA. Daarbij zijn ook afbeeldingen en specificaties opgedoken.

Dit geeft ons het beste beeld van het toestel tot nu toe. Voor nu noemen we het de ROG Phone 5, aangezien het getal vijf is te zien op de achterkant van het toestel. Het is zeer waarschijnlijk dat de Asus ROG Phone 4-benaming wordt overgeslagen, aangezien het getal 4 gezien wordt als een ongeluksgetal in China en Taiwan.

De Asus ROG Phone 5 zal mogelijk beschikken over eenzelfde dot-matrix-scherm als dat van op de Lightning Armor-case voor de ROG Phone 3. De gelekte afbeeldingen tonen namelijk het Asus ROG-logo.

Naast de versiering op de achterkant lijkt er weinig veranderd aan het ontwerp ten opzichte van de ROG Phone uit 2020. De simkaartgleuf lijkt rood te zijn, al zou het ook kunnen gaan om een speciale uitvoering van het toestel, wat naar verluidt is ontwikkeld in een samenwerking met Tencent Games.

Asus Rog phone 5 listed on TENAA certification.◾6.78 inches Amoled display◾6000mAh Battery (dual-cell, 3000×2)◾Android 11 pic.twitter.com/NjTjk8AzKOJanuary 30, 2021

De afbeeldingen lijken op eerdere weergaven van het toestel. Het lijkt erop dat er een aanpasbare LED-lichtstrip aanwezig is, waardoor het toestel een opvallend uiterlijk krijgt.

We hebben ook enkele benchmarks gezien die gelinkt zijn aan de Asus ROG Phone 5, waardoor we een idee hebben van de kracht en prestaties van het toestel. De ROG Phone 5 zal over de Snapdragon 888-chipset beschikken, die in veel high-end Android-toestellen verschijnt dit jaar.

Verder zou het een 6,78 inch AMOLED-scherm krijgen en is er Android 11 aan boord. Het toestel zou over een 6.000 mAh batterij beschikken, waardoor je genoeg accusap moet hebben voor vele dagelijkse gamesessies.

Via XDA Developers