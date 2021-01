'OnePlus Watch verschijnt in twee versies'

OnePlus heeft al bevestigd dat de OnePlus Watch begin dit jaar verschijnt. De smartwatch is nu opgemerkt in de database van certificatiebureau BIS (Bureau of Indian Standards). Dit gebeurt doorgaans rond de lancering, wat suggereert dat het bedrijf op schema ligt.

Leaker Mukul Sharma ontdekte de smartwatch in de database. Volgens hem bevat het apparaat twee verschillende varianten: een met het modelnummer W501GB en een andere genaamd W301GB.

Verder wordt er niets onthuld in de database. Het is dus niet zeker in hoeverre de twee modellen van elkaar verschillen. We denken echter dat de ene LTE-connectiviteit bevat en de andere een Wi-Fi-model is, omdat dit doorgaans de reden is voor verschillende modelnummers van wearables.

Yes! The OnePlus Watch is indeed coming very soon to India. Have spotted the 2 variants (W501GB,W301GB) on the Indian BIS certification website.Feel free to retweet.#OnePlus #OnePlusWatch pic.twitter.com/I0tQBmGBdOJanuary 21, 2021

We weten nog vrij weinig over de OnePlus Watch, zelfs nu de release dichtbij lijkt te zijn. We weten zelfs niet eens zeker of het wel de OnePlus Watch zal worden genoemd.

Geruchten suggereren dat het een rond scherm zal hebben en hoewel we verwachten dat het op Wear OS zal draaien, zijn niet alle bronnen het daarover eens.

OnePlus heeft de potentie om de smartwatch-markt wakker te schudden, net zoals het bedrijf dat deed met haar smartphones. Als het toch op Wear OS draait, zou het zelfs dat ongemakkelijke besturingssysteem wat nieuw leven in kunnen blazen.

Via GSMArena