Details OnePlus Watch lekken uit via ex-werknemer

We krijgen misschien eindelijk een OnePlus Watch. Het slimme horloge is verschenen in een lijst op de website van een online reguleringsinstantie en TechRadar heeft exclusief vernomen dat de Chinese smartphonefabrikant al een tijdje een smartwatch overweegt.

De vermelding, gespot door 91Mobiles, verscheen op de website van IMDA (Infocomm Media Development Authority) en vermeldt duidelijk de naam 'OnePlus Watch' en beschrijft het als een 'wearable watch'. De modelnaam staat ook vermeld als 'W301GB'.

Dit is niet de eerste keer dat we horen over een OnePlus smartwatch. Al in 2015 onthulde de medeoprichter van het bedrijf, Carl Pei, dat het bedrijf wel overwoog om een 'smartwatch' te lanceren, maar dat die op het laatste moment werd geannuleerd. We kregen zelfs enkele ontwerpen te zien van de watch het jaar daarna.

Echter, deze keer kunnen de OnePlus Watch geruchten vruchten afwerpen. Dit is waarom.

TechRadar heeft exclusief met een voormalige OnePlus-medewerker gesproken die ons vertelde dat het bedrijf "het afgelopen jaar actief gekeken heeft naar een smartwatch".

Hoewel ze er verder geen commentaar op wilden geven, zet het dit laatste OnePlus Watch lek wel kracht bij. Het lijkt erop dat er echt een smartwatch in de maak is.

Het feit dat OnePlus weer een smartwatch overweegt is geen grote verrassing. Met de introductie van het nieuwe 'Nord' merk is het duidelijk dat het bedrijf van plan is om een reeks producten te lanceren die meer omvatten dan alleen smartphones.

Het bedrijf heeft zich al vertakt en produceert nu de OnePlus TV en een reeks draadloze en volledig draadloze oortjes, waaronder de OnePlus Buds.

Het lijkt erop dat OnePlus graag zijn eigen ecosysteem van producten wil opbouwen, en een smartwatch lijkt een logische volgende stap, omdat het een aanvulling zou zijn op de huidige toestellen.

Een ander belangrijk punt is de recente komst van de Oppo Watch. Hoewel OnePlus en Oppo beweren dat ze twee geheel afzonderlijke bedrijven zijn, zijn er meer dan een paar producten die er vrij gelijkaardig uitzien.

Dit betekent dat er een zekere mate van potentiële samenwerking tussen de twee zou kunnen zijn, en dat de nieuwe wearables-producten van Oppo de basis zouden kunnen vormen voor het eerste aanbod van OnePlus.

Er is op dit moment nog niets bekend over de release van OnePlus Watch, en de kans bestaat nog steeds dat hij niet gelanceerd zal worden. We verwachten in de komende maanden wel de OnePlus 8T en zelfs OnePlus Nord Lite, dus de kans bestaat dat een van deze smartphones vergezeld zal worden van een nieuwe wearable.

OnePlus weigerde commentaar te geven toen we het benaderde voor meer informatie.