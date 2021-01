OnePlus 9 Pro kan naar verluidt sneller draadloos opladen dan OnePlus 9

The OnePlus 8T from 2020

Draadloos opladen wordt steeds beter op OnePlus-telefoons, en volgens een nieuw lek wordt de OnePlus 9 Pro geleverd met een indrukwekkende 45W draadloze oplaadtechnologie.

Volgens berichtgeving van leaker Max Jambor, waarvan bekend is dat hij redelijk nauwkeurig is met zijn informatie over de aankomende telefoons, wordt de OnePlus 9 Pro geleverd met deze snelle draadloze oplaadfunctie. In vergelijking met de laadsnelheid van 30W op de huidige OnePlus 8 Pro is dit een flinke vooruitgang.

Het lek geeft niet aan welke laadsnelheid te verwachten is op de OnePlus 9, maar de bron zegt wel dat hij verwacht dat de goedkopere handset ook over een draadloze oplaadtechnologie zal beschikken, al zou deze minder snel kunnen zijn dan de Pro-versie.

Volgens geruchten die we eerder tegenkwamen, zou de OnePlus 9 Pro kunnen worden geleverd met 65W bedraad snelladen, zoals we dat zagen op de OnePlus 8T. In de praktijk betekent dit dat je binnen enkele minuten opladen weer een dag met de batterij kunt doen.

Het goede nieuws is volgens de leaker dat OnePlus naar verwachting draadloos opladen zal introduceren voor alle telefoons uit de OnePlus 9-reeks, hoewel de leaker op dit moment niet de exacte details heeft over de draadloze oplaadsnelheden voor de andere OnePlus 9-apparaten.

Overgang naar draadloos

De OnePlus 9 Pro kan mogelijk ook jouw wearables zoals draadloze oortjes of smartwatch opladen. Dat is te danken aan een functie voor reversed charging waarmee het apparaat mogelijk wordt uitgerust. Deze functie hebben we eerder gezien op telefoons zoals de Huawei P40 Pro en Samsung Galaxy S20.

We hebben geen details over de laadsnelheid hiervan, maar we zouden niet verwachten dat reversed charging ongeloof snel is.

Daarnaast zou de batterij van de OnePlus 9 een boost kunnen krijgen, van de 4300 mAh die aanwezig was op de OnePlus 8, naar 4500 mAh. Hoewel dit een zeer marginale toename lijkt, kan dit in combinatie met de snellaadtechnologie erg handig blijken voor gebruikers die altijd onderweg zijn.

We verwachten vanaf maart meer nieuws te horen over de nieuwe OnePlus-telefoon, dus blijf op de hoogte van de laatste leaks en geruchten die verschijnen voor beide verwachte toestellen.