'OnePlus Watch draait niet op Wear OS'

Na jaren van geruchten verwachten we dat de OnePlus Watch in de nabije toekomst eindelijk zal verschijnen. Volgens een gerespecteerde tipgever zal de smartwatch echter niet op Google Wear OS draaien.

Max Jambor, die het vaker bij het rechte eind heeft als het gaat om informatie over OnePlus, vertelt op Twitter dat de aankomende wearable geen Wear OS-apparaat zal zijn. Vanwege de samenwerking tussen OnePlus en Google voor Android-toestellen komt dit als een verrassing. Het is nog niet officieel bevestigd, maar het zou wel een interessante zet zijn van OnePlus.

Als de geruchten juist zijn, lijkt het erop dat OnePlus werkt aan eigen op maat gemaakte software voor de OnePlus Watch. Andere fabrikanten zoals Samsung, Garmin en Fitbit hebben dit ook gedaan.

Vertraging en geruchten

De OnePlus Watch zou aanvankelijk in oktober verschijnen, maar de lanceringsdatum is verplaatst naar een later moment. Er zouden mogelijk problemen met de productie of de software zijn. Vanwege de aanhoudende wereldwijde pandemie komt de vertraging niet als een verrassing.

Het is een druk jaar geweest voor OnePlus. De OnePlus 8T is een van de verschillende telefoons die de fabrikant dit jaar heeft uitgebracht. Het is mogelijk dat de smartwatch van het bedrijf daarom tijdelijk op een lager pitje is gezet.

Andere geruchten wijzen op een rond scherm voor de wearable. De smartwatch van OnePlus zal eerder lijken op een Samsung Galaxy Watch dan op een Apple Watch. De markt is op dit moment vrij gelijkmatig verdeeld tussen ronde en rechthoekige ontwerpen.

OnePlus heeft zelf nog steeds niet bevestigd dat er een smartwatch op komst is, maar deze tweet suggereert hier wel op. We houden je hier op TechRadar op de hoogte zodra we meer weten over de smartwatch.