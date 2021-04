'Samsung Galaxy S22 krijgt een camerasensor minder'

We zijn nog maanden van de lancering van de Samsung Galaxy S22 verwijderd, maar we horen al steeds meer geruchten over het toestel. We komen zelfs ook meer te weten over wat er niet inbegrepen is, waaronder vermoedelijk een ToF-sensor.

Volgens de Zuid-Koreaanse nieuwssite ETNews (via SamMobile) zal er geen 3D Time of Flight-sensor (ToF) aan boord van de camera's van de Galaxy S22 komen. Deze sensor wordt vaak gebruikt in smartphonecamera's om diepteinformatie op te meten.

De afwezigheid van een ToF-sensor komt misschien niet als een enorme verrassing. De functie was ook niet aanwezig op de Samsung Galaxy S21, maar er was wel een 3D Time of Flight-sensor in de Galaxy S20 Ultra te vinden. Het lijkt er dan ook sterk op dat Samsung haar vlagenschepen niet langer van dit stukje technologie wil voorzien.

Toen de sensor aanvankelijk door Samsung werd weggelaten, zeiden bronnen dat de ToF-mogelijkheden niet zoveel teweeg brachten aan de algehele beeldkwaliteit. Daarnaast vond Samsung dat het te ver achterliep bij Apple als het gaat om dieptesensortechnologie.

Meten van afstand

Volgens de nieuwste geruchten zijn gebruikers tevreden genoeg over de camerakwaliteit van de Samsung Galaxy S21. Daarom zou Samsung geen reden zien om de ToF-sensor terug te brengen. Dat zou in de toekomst kunnen veranderen, bijvoorbeeld als meer apps gebruik gaan maken van augmented reality.

AR is namelijk een gebied waarop een ToF-sensor en dieptemetingen handig zijn. Het geeft smartphonecamera's ook de mogelijkheid om vervaging achter objecten en personen te plaatsen. Hiervoor is het noodzakelijk om de afstand tussen bepaalde objecten te meten.

Apples high-end iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max komen met een LiDAR-sensor, die op eenzelfde manier werkt als een Time of Flight-sensor. Deze biedt echter nog betere nauwkeurigheid en flexibiliteit als het aankomt op het meten van dieptes in een scène.

Het lijkt er niet op dat Samsung van plan is om een stap in de richting van LiDAR te zetten. We hebben wel al gehoord dat de camera van de Galaxy S22 over een verbeterde beeldstabilisatie zal beschikken.