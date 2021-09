Snapdragon 898 duikt op in benchmarks

De Snapdragon 888 en 888 Plus verschenen vorig jaar in december, dus het wordt stilaan tijd dat we ons gereedmaken voor zijn opvolger. Ook al lijkt de release nog ver weg, we denken dat de Qualcomm Snapdragon 898-chipset voor de high-end Android-smartphones eraan komt. Enkele leaks doen ons immers vermoeden dat de chip er bijna is.

Leaker Abhishek Yadav merkte mogelijk een vermelding van de Snapdragon 898 op in de bekende benchmark-database Geekbench. In de melding zit de chipset verwerkt in een prototype van een Vivo-smartphone. De bijhorende scores liggen vrij laag, maar dat is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het om een toestel in ontwikkeling gaat.

Voor de enthousiastelingen: de chipset komt met een Cortex-X2 Super-core die loopt op 2,42GHz, drie 2,17GHz Cortex A710 Power-cores en vier 1,79GHz Cortex-A510-cores gericht op efficiëntie. We verwachten in de nabije toekomst meer informatie van Qualcomm zelf over de nieuwe chip.

[ Breaking ]Snapdragon 895 or 898 spotted on geekbench.- GPU - Adreno 730- CPU - 1*2.42GHz+3*2.17GHz+1.79GHz- Samsung 4nmSource:https://t.co/2AQ36bdH0V#Android #Snapdragon pic.twitter.com/W8WQgfPETuSeptember 4, 2021 See more

Nieuwe Huawei met nieuwe chip?

Dit weekend verscheen er tevens een tweede leak op sociale media rond de Snapdragon 898. In een bericht van de bekende leaker Digital Chat Station (via Notebookcheck) is hij ervan overtuigd dat de nieuwe Qualcomm-processor zal opduiken in de aankomende vlaggenschepen van Huawei van 2022, waaronder de Huawei P60.

Het is nog vrij vroeg voor geruchten rond de Huawei P60, zeker omdat de Huawei P50 pas net in China lanceerde. Het is echter niet ondenkbaar dat zijn opvolger over een jaar in 2022 met de nieuwe chipset aan de slag kan.

Voor Huawei is het vrij lastig om processoren te vinden voor zijn smartphones, wat te wijten is aan de handelsbeperkingen van de Verenigde Staten. Het bedrijf sloeg er echter toch in om enkele Snapdragon 888-chips te vinden voor de P50-reeks. We vermoeden dat Huawei er in 2022 ook wel in zal slagen met de Snapdragon 898.

De Snapdragon 888 verscheen vorig jaar in december. We vermoeden daarom dat Qualcomm hetzelfde releaseschema aanhoudt en dat we eind dit jaar met de nieuwe topklasse processor kennis mogen maken.