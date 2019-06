Huawei MateBook 13 review

Huawei heeft duidelijk jarenlang nauwlettend toegekeken voor deze laptop, die ons het gevoel van een luxe laptop geeft dat we altijd al wilden. De Huawei MateBook 13 doet alles wat een vlaggenschiplaptop hoort te doen (en meer) voor dezelfde prijs of zelfs minder. Daarom is de Huawei MateBook 13 de beste laptop in zijn soort van 2019.

Review in twee minuten

Huawei kon niet meer veel verbeteren ten opzichte van de Huawei MateBook X Pro, maar heeft het toch voor elkaar gekregen met de Huawei MateBook 13. Het eindresultaat is nog een laptop van Huawei die de beste in zijn soort is.

Je kan een gelijkaardige uitleg gezien hebben bij de review van de MateBook X Pro van vorig jaar: de Huawei MateBook 13 geeft je betere prestaties dan de meeste laptops in zijn segment en dat voor een lagere prijs. Dan hebben we het nog niet eens over de eveneens prachtige vormfactor die bijna beter is dan die van de MacBook Air uit 2018.

Tuurlijk, je mist hier en daar een paar kleine details om zo'n concurrerende prijs te bereiken, maar over het algemeen is dit de meest waardevolle vlaggenschiplaptop die we ooit getest hebben. Dit is ook een van de laptops met de langste levensduur die we hebben getest, over het algemeen is hij in staat om bijna een hele werkdag mee te gaan zonder op te laden.

De Huawei MateBook 13 neemt de fakkel over van de MateBook X Pro als de meest waardevolle vlaggenschiplaptop ter wereld. Simpel gezegd, krijg je meer kracht en veelzijdigheid binnenin een laptop die minstens even aantrekkelijk is als de concurrentie.

Het gebrek aan Thunderbolt 3 is merkbaar voor sommige meer professionele gebruikers die op zoek zijn naar de snelst mogelijke gegevensoverdracht, en we kunnen meer RAM-capaciteit gebruiken. Als deze twee nadelen voor jou de dealbrekers zijn, zoek dan gerust verder. Aan de andere kant, denk aan de enorme hoeveelheid computer die je krijg tegenover de meeste concurrerende modellen van dezelfde prijs.

Huawei heeft de laptopmarkt al jaren duidelijk vanaf de zijlijn in de gaten gehouden, en zorgt voor precies het soort gevoel dat we zoeken in een luxe laptop. Simpel gezegd, de Huawei MateBook 13 doet wat elke andere vlaggenschiplaptop kan doen - en meer - vaak voor minder geld dan de meeste. Daarom is de Huawei MateBook 13 bij ons de beste laptop in zijn soort van 2019.

Huawei MateBook 13 Specificaties CPU: 1.8GHz Intel Core i7-8565U (quad-core, 8MB cache, tot 4.1GHz)

Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (2GB GDDR5)

RAM: 8GB DDR3 (2.133MHz)

Scherm: 13-inch, 1440p (2.160 x 1.440, IPS, 300 nits, 1.000:1 contrast, 100% sRGB, 3:2 aspect) touchscreen

Opslag: 512GB SSD

Aansluitingen: 2 x USB-C 3.1, hoofdtelefoonaansluiting

Connectiviteit: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Camera: HD (720p, 0.9MP) webcam

Gewicht: 1,3kg

Grootte: 286 x 211 x 14.9mm

Huawei verkoopt twee configuraties van de MateBook 13 laptop, een instapmodel en een high-end versie, maar beide bevatten hetzelfde 13-inch, 2.560 x 1.440 (220 pixels per inch) touchscreen met een 3:2 beeldverhouding en 8GB LPDDR3-RAM en een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop

Het meer toegankelijke model bevat een 8ste generatie Intel Core i5-processor met geïntegreerde graphics en 256 GB aan solid-state opslag (SSD). Ondertussen is er ook een middenklasse model met een Intel Core i7-processor, een Nvidia MX150 grafische kaart en een 512GB SSD beschikbaar.

Beide modellen hebben ook een handige USB-C-dock in de doos en een gratis jaar Microsoft Office 365 Personal. Deze prijs ligt onder die van Apple's nieuwste MacBook Air, en is nog steeds zeer competitief met andere Ultrabooks, zoals de Dell XPS 13.

Het komt er allemaal op neer hoe de MateBook 13 configuraties zich verhouden tot elkaar, met grotendeels hetzelfde of meer vermogen dan beide opties voor minder geld. Noch de XPS 13 noch de MacBook Air bieden een afzonderlijke grafische kaart aan. Hoe klein de kracht van Nvidia MX 150 ook mag zijn, hij geeft deze laptop een duidelijk competitief voordeel bij het renderen van video en gaming.

Design en display

Aluminium behuizing in Space Gray of Mystic Silver

Amper 1,3kg en 1,5cm dik

Levendig touchscreen van 1440P en 100% sRGB dekking

Het zou niet verkeerd zijn om de MateBook 13 te zien als een verdere verfijning van Huawei's topklasse MateBook X Pro van 2018, maar het bedrijf is van plan om beide afzonderlijk te verkopen. De MateBook 13 ziet er bijna identiek uit, maar is iets kleiner.

Deze laptop wordt in dezelfde aluminium behuizing geplaatst als voorheen en is er in twee kleurenopties: Space Gray of Mystic Silver. Als je de laptop opent, dan zie een belangrijk verschil: de webcam is (opnieuw) verplaatst.

Terwijl de webcam slim verborgen was onder het toetsenbord in de X Pro, heeft Huawei deze MateBook uitgerust met een webcam die boven het scherm zit. Met een kwaliteit van 0,9MP en een resolutie van 720p ga je er weliswaar niet stralend uitzien.

Hij is amper 1,5cm dik en weegt een kleine 1,3kg. Hiermee is de MateBook 13 net iets zwaarder en dunner dan de nieuwste MacBook Air. Dat is indrukwekkend voor een laptop die een volwaardige Intel-processor en een afzonderlijke grafische chip bevat.

Net zo indrukwekkend zijn het toetsenbord en het touchpad die hier worden aangeboden, met voldoende ruimte tussen de toetsen van 1,2 mm en de stevige feedback die we nodig hebben om snel te typen. Ook het Microsoft Precision touchpad is een genot om te gebruiken. Het touchpad is breed en ruim, maar er ontbreekt een gladde glazen coating.

Als je genoten hebt van het touchscreen op de X Pro, zal je de ervaring van de MateBook 13 opnieuw geweldig vinden. Het scherm is nu iets kleiner en meet exact 13 inch. Daarnaast geeft het nog een 1440p-beeld bij 100% van het sRGB kleurengamma.

Combineer dat met een 1.000:1 contrastratio en een helderheid tot 300 nits, en je hebt wederom een uitstekende display. De 3:2 beeldverhouding zorgt ervoor dat er meer inhoud verticaal op het scherm past, maar zorgt ook voor dikkere balken boven en onder video's op volledig scherm.

Hoewel de MateBook 13 in feite hetzelfde ontwerp heeft als het Huawei-vlaggenschip van vorig jaar, kunnen we niet anders dan de verfijningen waarderen die het bedrijf heeft gemaakt op bijna elk niveau.

Prestaties

Indrukwekkende multi-core scores wijzen op een racepaard bij algemene taken

Betere grafische prestaties met de Nvidia MX150 dan bij de concurrentie

Sterker thermische ontwerpen slaan de competitie uit het veld

De Huawei MateBook 13 ziet eruit als de gebruikelijke update van zijn voorganger, zowel op papier als in de praktijk. Huawei is er dit jaar echter in geslaagd om nog meer grafische kracht uit dezelfde processor te halen met verbeterde thermiek en 25% snellere ventilatoren binnenin, waardoor de grafische chip 25 Watt van het totale vermogen van de laptop kan gebruiken - de meeste laptops die zijn uitgerust met de Nvidia MX150 hebben een 15W-versie van de chip met lagere specificaties. Deze ventilatoren helpen ook om de laptop verrassend koel te houden bij zwaar gebruik in vergelijking met even dunne en lichte modellen.

Benchmarks Die zijn de resultaten van de Huawei MateBook 13 in onze benchmark testen: 3DMark Sky Diver: 11.030; Fire Strike: 3.251; Time Spy: 1.177

Cinebench CPU: 642 points; Graphics: 103 fps

GeekBench 4: 5.303 (single-core); 17.336 (multi-core)

PCMark 8 (Home Test): 3.555 points

PCMark 8 Battery Life: 2 uur en 17 minuten

Batterijduur (TechRadar filmtest): 8 uur en 18 minuten

Dus, deze laptop is niet alleen veel beter qua graphics en een beetje beter dan zijn voorganger bij algemeen computergebruik, maar ook aanzienlijk beter dan belangrijke concurrenten die geen dergelijke stappen hebben ondernomen. Dit is een laptop die algemeen gebruik moeiteloos de baas kan en zwaardere taken eveneens kan afhandelen.

We gaan niet te veel getallen op je af sturen, maar laten we eens kijken naar een eenvoudige benchmark om de voorsprong van de MateBook 13 op de belangrijkste concurrenten aan te tonen: Nerkbank 4. Deze processimulatie benchmark voert een test uit voor bijna elk gebruiksscenario.

De MateBook 13 scoorde meer dan 17.000 punten in de multi-core test, wat slechts 500 punten meer is dan het vorige model en 400 punten meer dan de Dell XPS 13. De MateBook 13 heeft bij de multi-core test meer dan 17.000 punten gehaald. De 2018 MacBook Air had intussen een achterstand van meer dan 10.000 punten ten opzichte van de score van de MateBook 13. Hoe komt dit?

Het is meer dan waarschijnlijk het thermische werk van Huawei dat voor zijn voordelen ten opzichte van de vorige modellen van Huawei en Dell zorgt. Zeker als je erbij nadenkt dat de Dell en Huawei MateBook 13 werden getest met dezelfde processor. Een sterkere processor zal immers beter presteren tot op zekere hoogte.

Het enorme verschil tussen de laptops van Huawei en Apple komt echter doordat deze laatste een ventilatorloze, Y-serie Intel-processor met een lagere frequentie en twee processorkernen minder gebruikt. Na alle compromissen van Apple komt de MateBook 13 nog steeds dunner uit de bus.

Terwijl de Huawei MateBook 13 discrete graphics bevat - die zijn, opnieuw, krachtiger in vergelijking met het vlaggenschipmodel van vorig jaar - moet je niet verwachten dat je veel meer kan spelen dan lichte, casual games. Shadow of the Tomb Raider zou niet eens op de laptop draaien, en Total War: Warhammer 2 kon gemiddeld niet meer dan 30 frames per seconde halen bij de laagste instellingen.

Maar voor de occassionele Hearthstone-sessie tussen de presentaties door, zal deze laptop het prima doen.

Batterijduur

Gaat langer mee dan de Dell XPS 13 bij het afspelen van video

Moet nog steeds onderdoen voor de 2018 MacBook Air in alle testen

Snelladen met USB-C maakt de batterijgebreken goed

Wat betreft de levensduur, belooft Huawei tot 9,6 uur lokale video's bij 1080p af te spelen op de MateBook 13. Andere cijfers krijgen we niet te zien. Gelukkig voor Huawei, liet onze 1080p videotest een indrukwekkend 8 uur en 18 minuten zien, nauwelijks langer dan een Dell XPS 13 met een 4K display.

Natuurlijk blijft de MacBook Air de batterijkoning op maar liefst 10 uur en 30 minuten afspeeltijd, maar dit is toch indrukwekkend voor een vlaggenschiplaptop uit 2019. De MateBook 13 heeft genoeg kracht om op de meeste reizen mee te gaan zonder te moeten opladen, en dat is waar het om gaat.

Ook hebben we een PCMark 8 batterijtestscore gekregen die ruim onder de belofte van Huawei en ver onder het gemiddelde voor een laptop van deze klasse ligt. Dit zou te wijten kunnen zijn aan een aantal factoren, namelijk een aanzienlijke vermindering van de batterijcapaciteit in vergelijking met de MateBook X Pro in vergelijking met graphics die op een hogere frequentie draaien dan dat model en die van de concurrentie.

Uiteindelijk hebben we er vertrouwen in dat de MateBook 13 in beide scenario's enkele uren kan meegaan op een lading. Gooi er USB-C snelladen bij, waarmee je 2,5 uur gebruikstijd kan krijgen na 15 minuten, en je kijkt naar een uitstekende laptop voor gebruikers die vaak op reis zijn.

Software en andere functies

Over het algemeen geen bloatware naast één vooraf geïnstalleerd app

Huawei PC Manager pikt drivers op die Windows 10 Update misschien mist

Vingerafdrukscanner in de power-knop laat je snel inloggen met één druk op de knop

Huawei is over het algemeen minimalistisch wat betreft de hoeveelheid bloatware op zijn toestellen, en bij de MateBook 13 is dat niet anders. Deze laptop bevat een enkele extra app: Huawei PC Manager. Deze app scant de hardware van je laptop vo eventuele problemen of mogelijke driverupdates die Windows 10 heeft gemist. Je kan deze updates dan met één druk op de knop installeren.

Naast software, is de enige echte hardwarefunctie de vingerafdrukscanner. Die is geïntegreerd in de aan/uit-knop van de laptop en een ongelooflijk snelle en handige methode van biometrische inloggen via Windows Hello. Je zal niet langer dan een seconde moeten wachten na het inschakelen van je laptop voordat je het bureaublad te zien krijgt.

Voor wie is hij?

Als je een beetje van alles wil hebben

De MateBook 13 combineert de hype van vlaggenschiplaptops met de kracht van gaminglaptops. Hiermee is de MateBook 13 een ideale laptop voor mensen die op zoek zijn naar een laptop die een beetje van alles kan. Hij is van alle markten thuis. Je krijgt zowel een voorproefje van de kracht in gaminglaptops en het gevoel van mainstream vlaggenschipnotebooks in een enkel toestel.

Frequente reizigers

De MateBook 13 is een van de meest ideale laptops die er zijn voor mensen die vaak reizen, of het nu gaat om werk of vrije tijd. Met een gewicht van slechts 1,3kg en amper 1,5cm dikte, zal deze laptop nauwelijks voelbaar zijn in je rugzak terwijl hij nog steeds voldoende kracht biedt.

Voormalige MacBook-gebruikers

Het is geen geheim dat Apple veel rake klappen heeft ontvangen in de laptopstrijd door de problemen rond omstreden ontwerpkeuzes en defecte toetsenborden. De MateBook 13 is de anti-MacBook en biedt een gelijkaardige ervaring aan de luxehardware door de ogen van Windows 10.

Voor wie is hij niet?

Mensen met een beperkt budget

Als je op zoek bent naar de beste prestaties voor zo min mogelijk geld, dan is de MateBook 13 niet de laptop voor jou. Een groot deel van het prijskaartje van de MateBook 13 komt van zijn premium bouwkwaliteit en luxe functies, waaraan je minder aandacht moet besten als je met een beperkt budget zit.

PC-gamers

Ondanks de discrete Nvidia MX graphics binnenin, is dit geen laptop die kan omgaan met de nieuwste PC-games. De graphics binnenin zijn genoeg om je de nieuwste games met gemiddelde instellingen aan te kunnen, maar waarschijnlijk bij te lage frames per seconde. Wil je gewoon een spelletje Hearthstone spelen tussen de vergaderingen door? Prima, verwacht gewoon niet veel meer.

Doe-het-zelftypes

Als je een persoon bent die elk onderdeel van zijn laptop gedurende zijn levensduur wil veranderen om zo een veel langere levensduur en meer kracht kracht uit je laptop te halen, besef dan dat de MateBook 13 niet gemaakt is voor upgrades. Zoals bij de meeste dunne en lichte laptops, kan je niet veel meer (of zelfs niets meer) dan het geheugen upgraden. Bovendien zijn de RAM- en opslagcapaciteit sowieso al niet enorm.

