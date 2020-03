Nokia 8.3 officieel: betaalbare 5G handset

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat tal van grote evenementen zijn geannuleerd, waaronder het Mobile World Congress 2020. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat HMD Global daar een glimp zou tonen van haar 2020 line-up. Het is allemaal net wat anders verlopen, maar dat maakt de toestellen er niet minder interessant op.

Vandaag presenteerde HMD Global met gepaste trots vier nieuwe telefoons: de Nokia 8.3, Nokia 5.3, Nokia 1.3 en de vernieuwde Nokia 5310. Met name de Nokia 8.3 gooit hoge ogen; het is een van de eerste betaalbare 5G-smartphones wereldwijd, en zorgt er dus voor dat de nieuwe netwerkcommunicatiestandaard beschikbaar wordt voor een breder publiek.

Nokia 8.3: betaalbaar 5G model

De Nokia 8.3 is HMD's eerste smartphone met een ingebouwde 5G-ondersteuning. Het toestel beschikt over Qualcomms 5G RF Front-end-module, wat erop neerkomt dat de telefoon beschikt over ontzettend veel nieuwe 5G frequentiebanden, van 600 Mhz tot 3,8 GHz. Het voordeel hiervan is dat deze Nokia wereldwijd compatibel is met tal van 5G-modules. De frequentiebanden voor 5G verschillen immers per land.

(Image credit: HMD Global)

Een Snapdragon 765G drijft de Nokia 8.3 5G aan. Deze octa-core chipset behaalt snelheden van maximaal 2,4 GHz. Hoewel de prestaties iets minder zijn dan die van de nieuwe Qualcomm Snapdragon 855 of Exynos 990 (die onder meer in de Galaxy S20 Ultra zit), is de 8.3 in de praktijk zeker sneller dan menig vlaggenschip uit de afgelopen jaren.

Verder willen we verwarring rondom het naamschema voor eens en voor altijd oplossen; de telefoons van Nokia worden sinds enkele jaren voorzien van een extra cijfer achter hun modelnaam. Dat is iets wat we bij andere fabrikanten ook wel eens zien, maar Nokia lijkt nummers over te slaan; er is geen Nokia 8.2 ergens op de aardbodem te vinden.

De Nokia 8.3 zou als eerste te zien zijn geweest in de nieuwe James Bond-film, maar door het coronavirus is de première uitgesteld tot november. (Image credit: Universal Pictures International)

Deze gaten in toestelreeksen heeft te maken met het feit dat het laatste cijfer zich niet richt op de hoeveelste versie het is, maar in welk jaar de telefoon op de markt is gekomen. Zo verschenen er in 2018 enkel Nokia-toestellen met .1 in hun naam, in 2019 met .2, en in 2020 dus met .3.

Ook aan de buitenkant is de Nokia 8.3 allesbehalve een alledaags toestel. Met afmetingen van 171,9 x 78,6 x 9 millimeter is de telefoon gigantisch te noemen. Zowel de Oppo Find X2 Pro als de Samsung Galaxy S20 Ultra zijn kleiner.

De schermranden zijn redelijk smal te noemen, waardoor er een groot 6,81 inch Full HD+ LCD-display overblijft. Dankzij de PureDisplay-technologie behoort het scherm tot een de betere LCD-schermen op de markt. In het scherm is er een kleine uitsparing gemaakt voor de frontcamera. Deze zit in de linkerbovenhoek verwerkt. Een vingerafdrukscanner is verwerkt aan de zijkant.

Interessante kleur- en camera-opzet

De Nokia 8.3 verschijnt in één kleurversie, namelijk Polar Night. De kleursamenstelling is gebaseerd op het noorderlicht en is een waar lust voor het oog. Verder zien we dat er vier camera's geplaatst zijn aan de achterzijde: een reguliere 64-megapixelcamera, 12-megapixelgroohtoekcamera, 2-megapixeldieptesensor, en een 2-megapixelmacrocamera.

De camera-opzet is ten opzichte van de Nokia 8.1 voorzien van een flinke boost. Dankzij de opgevoerde pixelgrootte is de Nokia 8.3 een stuk beter in het maken van foto's en video's in situaties met weinig licht. Verder is er een ingebouwde Zeiss Cinema Capture- en Editor Camera-modus aanwezig. Je kunt hiermee in 21:9 verhouding filmen en tegelijkertijd cinematografische effecten toevoegen aan je creaties. Filmen is mogelijk in 4K resolutie met maximaal 60 frames per seconde.

(Image credit: HMD Global)

Overige features en prijs

De accucapaciteit bedraagt 4.500mAh en de telefoon ondersteunt 18W snelladen. Opladen gaat via de USB-C-poort. Bedrade audio hoef je niet via een dongle met deze standaard te verbinden; er is 'gewoon' een 3,5mm ingang aanwezig.

Uit de doos draait de Nokia 8.3 op Android 10. Net als alle andere hedendaagse Nokia-smartphones mag je rekenen op minstens twee jaar aan grote systeemupdates en drie jaar lang beveiligingsupdates.

De Nokia 8.3 verschijnt in twee uitvoeringen: een versie met 64GB opslag en 6GB RAM voor 599 euro, en een versie met 128GB opslag en 8GB RAM voor 699 euro. 64GB is wat aan de lage kant, maar gelukkig kun je het geheugen bij beide versies uitbreiden met maximaal 400GB via een microSD-kaartje. Het toestel komt in de zomer van 2020 op de markt.

Nokia 5.3

Naast het nieuwe Nokia-vlaggenschip was er ook tijd voor mid- en lowrangers. Te beginnen met de Nokia 5.3, opvolger van de Nokia 5.1 uit 2018. Meest opvallende eigenschap van deze goedkope midranger is de chipset; de gloednieuwe Snapdragon 665 drijft deze telefoon aan. Deze octa-core chipset is geklokt op 2GHz en moet in de praktijk beter zijn dan de Snapdragon 660, de chipset waarover de duurdere Nokia 7.2 uit 2019 beschikt.

Dankzij het 6,55 inch HD+ LCD-display beschik je als gebruiker over een groot scherm, ideaal voor het bekijken van je favoriete films en series. Het design heeft veel weg van de Nokia 6.2 en Nokia 7.2; er is een regendrupnotch aan de voorzijde geplaatst, en een ronde camera-opzet aan de achterzijde. Onder de camera-opzet vinden we een vingerafdrukscanner terug.

(Image credit: HMD Global)

Er zijn vier camera's geplaatst aan de achterzijde: een reguliere 13-megapixelcamera, 5-megapixelgroothoekcamera, 2-megapixelmacrolens, en een 2-megapixeldieptesensor. Aan de voorzijde is één 8-megapixelschieter inbegrepen voor het maken van selfies.

Uit de doos draait de Nokia 5.3 op Android 10. Dankzij de Android One-belofte mag je als gebruiker rekenen op twee grote systeemupdates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. De accucapaciteit bedraagt 4.000 mAh en moet jou bij regulier gebruik zeker twee dagen op één cyclus kunnen bijstaan.

De Nokia 5.3 beschikt over 64GB aan opslag en 4GB RAM. De telefoon komt vanaf midden mei op de markt voor een verkoopprijs van 199 euro. Er komen drie kleuredities beschikbaar voor de Nokia 5.3: Charcoal, Cyaan, en Sand.

Nokia 1.3 en Nokia 5310

De Nokia 1.3 is de nieuwste telg uit de budgetsmartphoneserie van HMD Global. Dit instapmodel draait op de gloednieuwe Android 10 Go-editie. Deze speciale softwareversie is geoptimaliseerd voor telefoons met relatief lage specificaties, en zorgt (ook op lange termijn) voor prima prestaties. Een update naar Android 11 (Go) is gegarandeerd. De Nokia 1.3 kent een primeur: het is de eerste Android-telefoon met de speciale Camera Go- en Gallery Go-app.

(Image credit: HMD Global)

De Nokia 1.3 kent een 5,71 inch HD+ display en wordt aangedreven door de Snapdragon 215. Dankzij de 3.000 mAh aan boord houd je het met gemak één dag uit op een volle accucyclus. Verder is er een Google Assistant-knop aanwezig, zodat je makkelijk en snel jouw persoonlijke assistent kunt oproepen.

Foto's schiet je met een 8-megapixelcamera aan de achterzijde. Dankzij een stukje ingebouwde kunstmatige intelligentie worden deze plaatjes er nog mooier op. Aan de voorzijde zit een 5-megapixelcamera verwerkt in een regendrupnotch.

De Nokia 1.3 komt met 16GB opslaggeheugen (uitbreidbaar) en 1GB RAM in april op de markt met een adviesprijs van 99 euro. De beschikbare kleurversies zijn: Charcoal, Cyaan, en Sand.

(Image credit: HMD Global)

Als laatste heeft HMD Global een nieuwe Nokia 5310 op de markt gebracht. Hij is gebaseerd op de originele Nokia 5310 Xpress Music. Deze dumbphone is uitgerust met een MP3-speler en FM-radio. Dankzij de krachtige dubbele luidsprekers aan de voorzijde doet de vernieuwde versie de naam van zijn voorganger eer aan.

Helaas voor alle nostalgische fans onder ons verschijnt de Nokia 5310 niet in België. Het is momenteel onduidelijk of de Nokia 5310 wel in Nederland verschijnt. De adviesprijs bedraagt 39 euro.