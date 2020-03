Nokia 5G smartphone verschijnt 19 maart, te zien in No Time To Die

Agent Nomi using the new 5G Nokia phone

Update: De nieuwe Bond-film is uitgesteld tot november van dit jaar vanwege het coronavirus, maar dit heeft geen invloed op de lancering van de nieuwe smartphones.

HMD Global is het brein achter de heropleving van de Nokia-smartphones. Een 5G smartphone hebben we tot dusver nog niet mogen verwelkomen van het Finse bedrijf. Daar komt echter verandering in. Op 19 maart welteverstaan, niet geheel toevallig dezelfde dag als dat de nieuwe James Bond-film verschijnt, genaamd No Time To Die.

Je kunt een glimp opvangen van de nieuwe 5G handset (mogelijk de Nokia 10) in de 90 seconden durende teaser. In het filmpje zien we Agent Nomi (gespeeld door Lashana Lynch) de Google Assistant gebruiken om foto's te tonen, navigatierichtingen te geven en berichten in te geven en te versturen met haar stem.

We wisten al een tijdje dat er een nieuwe Nokia-smartphone aan zat te komen. Er gingen geruchten rond dat er enkele Nokia-toestellen op MWC 2020 gepresenteerd zouden worden, maar vanwege de dreiging van het coronavirus is dat niet doorgegaan. We sluiten dan ook niet uit dat op 19 maart naast de 5G Nokia smartphone ook andere toestellen van het bedrijf gepresenteerd worden.

Wat weten we over de Nokia 5G smartphone?

HMD Global zelf heeft enkel met ons gedeeld dat er een smartphone verschijnt met 5G-ondersteuning. In de teaser kunnen we echter zelf enkele details spotten van het te verschijnen toestel.

Vervolgens meldt Agent Nomi dat ze al 36 uur bezig is met een achtervolging, waarna de camera zich focust op een batterijpercentage 20 procent. Dit kan een hint zijn naar een batterijduur van twee dagen. Bijzonder, aangezien 5G nogal desastreuze gevolgen heeft voor de batterijduur.

Verder zien we een regendrupnotch boven het scherm. Het design ervan doet ons denken aan de OnePlus 7T. Het display is vrij groot te noemen, maar er is wel nog ruimte om op de kin van het toestel het Nokia-logo te tonen.

Afbeelding 1 van 5 Een regendrupnotch en het batterijpercentage na '36 uur' (Image credit: Universal Pictures International) Afbeelding 2 van 5 Het Nokia-logo bevindt zich onder het scherm (Image credit: Universal Pictures International) Afbeelding 3 van 5 De 5G Nokia smartphone lijkt een groot display te hebben (Image credit: Universal Pictures International) Afbeelding 4 van 5 Vier camera's verwerkt aan de achterzijde (Image credit: Universal Pictures International) Afbeelding 5 van 5 Er lijkt een, groothoekcamera en macrocamera aanwezig te zijn, inclusief een nachtmodus. (Image credit: Universal Pictures International)

In de teaser zien we ook de achterkant van het Nokia-toestel. Er wordt vastgehouden aan een cirkelvormige camera-opzet, vergelijkbaar met onder andere de Nokia 6.2. Er zijn vier lenzen geplaatst aan de achterzijde, samen met één flitser.

Onder de camera's is een vingerafdrukscanner geplaatst. Ook is de koptelefooningang behouden gebleven voor deze telefoon; de poort bevindt zich in de bovenste rand van de smartphone. Een aan/uit-knop is gesitueerd aan de linkerrand, terwijl een volumeknop in de rechterrand verwerkt is.

Een shot van de camera-app toont dat er een macrocamera ingebouwd is, evenals icoontjes voor standaard foto's en groothoekfoto's. Onder de icoontjes zien we diverse modi, waaronder Foto, Portret, Video en Nacht(modus).