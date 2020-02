Het uit de doos halen van de 2720 Flip van Nokia voelt meteen aan als een nostalgische trip. Deze gsm, want een smartphone kunnen we hem niet echt noemen, doet je misschien wel denken aan de allereerste gsm die je ooit had. Het open en dichtklappen, het toetsenbord dat nog veel groter is dan het scherm, Snake, … Het is allemaal plots weer terug. Maar heeft een dergelijke GSM nog wel zijn plaats tussen al die moderne smartphones die we vandaag gewend zijn? We waanden ons even weer in het jaar 2005 om deze gsm met een open geest te kunnen testen.

Eenvoud in design

We beginnen bij wat we het eerst zien, de buitenkant. Zoals we al zeiden, is dit zo old school als maar kan zijn. Maar dat heeft zeker ook zo zijn voordelen. Doordat je de gsm kan dichtklappen, past deze zonder enig probleem in je broekzak (en daarvoor hoef je het scherm niet eens te vouwen!). Het harnas is gemaakt uit polycarbonaat om de gekende stevigheid van Nokia te garanderen. Maar als we hem ‘openen’, moesten we wel even wennen aan het scherm. Deze gsm bestaat namelijk voor de helft uit toetsenbord, dat zelfs ‘extra grote’ toetsen bevat. Het scherm is amper 2,8” groot, net groot genoeg om je berichten op te lezen dus.

Toch bevat de 2720 Flip nog een kleine verrassing. Hij heeft namelijk twee schermen! Is de gsm dichtgeklapt, dan heb je nog een 1,3”’ display. Meer als de dag en het uur of wie je opbelt tonen doet dat ook niet, maar het was zeker een leuke touch die we niet meteen verwacht hadden.

Mix tussen oud en nieuw

Indrukwekkende technische specificaties moet je niet verwachten, maar we sommen er toch enkele op om je een idee te geven wat Nokia 2720 Flip kan. Het besturingssysteem is KaiOS. De gsm heeft een zeer beperkte opslag van 4GB, en is dus zeker niet bedoel om grote bestanden op op te slaan. Wat betreft de camera, moeten we het stellen met één camera van 2MP, dus foto’s trekken moet je er zeker ook niet mee doen. Daartegenover staat wel Wifi, Bluetooth en 4G ondersteuning. De meest indrukwekkende specificatie is wellicht de batterijduur. Met een enkele simkaart moet 2720 Flip in staat zijn om 28 dagen mee te gaan met één oplaadbeurt, bij niet intensief gebruik. En neen, ‘dagen’ is hier zeker geen typfout.

Nokia 2720 Flip is ook helemaal niet zo archaïsch in al zijn aspecten. Wanneer we scrolden door de standaard geïnstalleerde applicaties, kwamen we heel wat bekende namen tegen. Whatsapp, Facebook, Twitter, YouTube, … ze zijn allemaal van de partij. De leukste feature was ongetwijfeld de integratie met Google Assistant, die ook zijn eigen knop gekregen heeft. Spraakassistenten waren namelijk nog een verre droom toen gsm’s zoals Nokia 2720 Flip de dienst uitmaakten. En het werkt ook gewoon prima. YouTube daarentegen ziet er een beetje lachwekkend uit, ook al kan het scherm zich horizontaal kantelen. En voor een berichtje in Whatsapp te typen, moet je het ook gewoon zijn van drie keer op dezelfde toets te duwen om een ‘i’ te selecteren.

Wie Nokia zegt, zegt natuurlijk ‘Snake’. Het verheugde ons dan ook het meest van allemaal dat de klassieke game in een modern jasje werd gestoken. Een laatste zeer handige feature is een noodknop aan de zijkant. Door die in te duwen, kan vrijwel onmiddellijk een noodoproep geplaatst worden. In tijden van nood kan elke seconde het verschil maken!

Voor de oudere generaties

Nokia 2720 Flip is dus in zijn geheel een vrij opmerkelijke combinatie van oude en nieuwe functionaliteiten. Er zijn maar weinig toestellen die een toetsenbord met extra grote toetsen aanbieden, en tegelijkertijd moderne spraaktechnologie ondersteunen. Toch denken we niet dat, ondanks zijn zeer acceptabele kostprijs, jongere generaties echt zullen omkijken naar dit toestel. Wie opgegroeid is met touchscreens, heeft geen nood meer aan een toetsenbord dat groter is dan het scherm. Ook verwachten jongere generaties net iets meer te kunnen doen met hun smartphone, en zeker de camera zal echt niemand kunnen overtuigen.

We willen wel aannemen dat deze gsm de oudere generaties zal kunnen aanspreken die een nieuwe gsm zoeken. Voor wie eenvoud en gebruiksvriendelijk zoekt en geen nood heeft aan de franjes van hedendaagse high end smartphones maar zich toch niet helemaal afgesloten wil voelen, is deze gsm een goede optie. Het streeft naar een balans tussen een klassiek design en moderne software. Zo kunnen oudere consumenten toch in aanraking komen met moderne applicaties in een klassiek design.